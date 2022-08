Tantissime occasioni da una parte e l'altra del campo, gol sfiorati e uno annullato, ma alla fine si conclude tutto in un pareggio a reti bianche tra Sampdoria e Juventus in chiusura della seconda giornata di Serie A. I blucerchiati giocano a viso aperto dapprima degli avversari e guadagnano meritatamente il primo punto in classifica andando vicinissimi al colpaccio e fermando così la Vecchia Signora, che alla prima in esterna sfuma la possibilità di riagganciare Inter, Napoli e Roma, uniche rimaste a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato.

trovano la rete con Rabiot su una bellissima azione innescata dal neoentrato Miretti, ma il VAR annulla per un fuorigioco di Vlahovic, pescato da un bellissimo filtrante ad opera del centrocampista classe 2003. Imbrigliati nel primo tempo sulla falsa riga del match d'esordio contro il Sassuolo e salvati prima da una traversa di Leris e poi da un palo sugli sviluppi di un corner (quasi autogol di Vlahovic), i bianconeri si riscuotono nella ripresa, aumentano d'intensità esu una bellissima azione innescata dal neoentrato Miretti,, pescato da un bellissimo filtrante ad opera del centrocampista classe 2003.

Il tabellino

SAMPDORIA-JUVENTUS 0-0 (primo tempo: 0-0)

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello (73' Murru); Rincon (68' Verre), Viera (78' Depaoli); Leris, Sabiri, Djuricic (73' Villar); Caputo (78' Quagliarella). All.: Giampaolo.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro (46' De Sciglio); McKennie (62' Miretti), Locatelli (85' Rovella), Rabiot; Cuadrado (77' Kean), Vlahovic, Kostic. All.: Allegri

ARBITRO: Rosario Abisso

GOL: -

ASSIST: -

AMMONITI: Djuricic (S), Alex Sandro (J), Leris (S), Rovella (J), Verre (S)

ESPULSI: -

NOTE: recupero 1+6

La cronaca in 7 momenti chiave

6' - TRAVERSA DI LERIS! SI SALVA LA JUVE! Sabiri verticalizza, Bremer liscia completamente l'anticipo e l'esterno blucerchiato (sfuggito da Alex Sandro) si trova libero in area davanti a Perin. Gran intervento dell'estremo difensore bianconero e palla che si stampa sul legno.

15' - CUADRADO VICINISSIMO AL GOL! Soffia la palla ad Augello, corre tutto solo in area ma sulla conclusione Audero gli dice no due volte!

18' - PALO SAMPDORIA! Sabiri batte l'angolo direttamente in porta dove c'è Caputo in agguato, Vlahovic anticipa ma colpisce male e rischia l'autorete scheggiando il legno!

23' - PRIMA OCCASIONE DI KOSTIC! Conclusione deviata da Ferrari, Audero deve metterci una mano per evitare il gol. Angolo Juve.

65' - GOL ANNULLATO A RABIOT! Era riuscito a scartare un cioccolatino perfetto di Vlahovic, ma l'attaccante serbo era in posizione irregolare sul filtrante di Miretti. Il VAR annulla tutto.

87' - ROVELLA! Ci prova il 20enne bianconero su iniziativa personale dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, il suo tiro a giro finisce alto di poco.

88' - QUAGLIARELLA VICINISSIMO AL GOL!! Risponde il bomber blucerchiato con un tocco di prima su intuizione di Verre. Palla a sinistra di Perin di pochissimo.

MVP

Omar COLLEY - Di testa le prende quasi tutte e limita tantissimo Vlahovic, giocando peraltro gli ultimi 30' di gara con qualche problemino fisico. Come sempre, leader difensivo dei blucerchiati e stasera insuperabile.

Fantacalcio

PROMOSSO: Abdelhamid SABIRI - Ormai non è più una sorpresa la sua pura classe al servizio dei blucerchiati, ma la coraggiosa prestazione contro una big regala ancora più certezza e fiducia sul potenziale di questo giocatore.

BOCCIATO: Manuel LOCATELLI - Confronto impietoso sul piano dello sviluppo del gioco rispetto ai subentrati Miretti e Rovella, quest'ultimo ha giocato soltanto gli ultimi cinque minuti più recupero rischiando di rivelarsi più decisivo dell'ex Sassuolo. Di questo passo può temere il ballottaggio.

