Mourinho non sta a guardare la qualità del gioco, almeno in questa fase della stagione. Fra un paio di settimane si penserà al Mondiale e Mou spera solo di prendere più punti possibile per cercare di stare a contatto col treno Champions. Quindi, non sta a guardare la qualità del gioco, almeno in questa fase della stagione. Fra un paio di settimane si penserà al Mondiale e Mou spera solo di prendere più punti possibile per cercare di stare a contatto col treno Champions. Quindi, il 3-1 sul Verona resta una vittoria in più da mettere in conto. Zaniolo? Non dovrebbe essere grave, col tecnico portoghese che spera di averlo a disposizione per la gara contro il Ludogorets . Per Mou sarà come una finale...

Per ora parliamo di "sopravvivere"

Faccio i complimenti all'avversario. Il risultato per loro è vicino, arriverà, per come hanno perso oggi, o contro il Milan. Il Verona ha ancora tanto da dare. Hanno fatto molto bene in 10, cambiando il loro atteggiamento, con un blocco bassissimo e chiudendo molto bene. Non siamo propriamente una squadra ultra-talentuosa nel giro-palla contro un blocco così. Abbiamo cercato di fare tutto, Volpato ha creatività e gioco tra le linee, è capace di prendere palla e attaccare l'avversario. Il cambio di Matic è un déjà vu... È stato un mio giocatore in tante partite, quando hai bisogno di un giocatore extra in costruzione entra lui e la partita cambia, ed è cambiata. Vittoria importante. Io parlo di sopravvivere, ovvero di prendere più punti possibili da qui al Mondiale. Questi tre punti sono pesanti

Tante risorse dalla panchina

È vero. Se cade uno, si alza un altro. Non dobbiamo stare a piangere. È ovviamente dura, non possiamo continuare a parlare di Wijnaldum, Dybala, adesso si è aggiunto Spinazzola... Piangere porta negatività, quello che porta positività è avere fiducia negli altri ragazzi. Mancano tre partite, vediamo se possiamo prendere punti e rimanere vicino alle squadre di super-qualità

Come sta Zaniolo?

Ha preso una botta, che ti dà dolore e difficoltà a muovere il muscolo. È stata una botta forte: aveva chiesto il cambio all'intervallo, io ho cercato di forzarlo un po'. Ho speranza che possa giocare giovedì, perché lo merita. Cristante preservato per il derby? No, volevo vincere la partita. Avere un giallo in quella posizione è un rischio per questa partita. Era una gara calda e con qualche situazione di aggressività, ho avuto la sensazione che fosse la mossa giusta da fare

Dove può arrivare questa Roma? Giovedì sarà una finale?

Sì, sarà una finale e dovremo fare di tutto per vincerla. Abbiamo la garanzia che come minimo andremo in Conference League, ma vogliamo divertirci un po' di più in Europa League e cercheremo di vincere. Non so dove potremo arrivare. Facciamo fatica a conquistare i nostri punti, serve sempre grande sacrificio. In questo momento siamo lì, e quando dico lì intendo quarto, quinto o sesto posto. Se la differenza è piccola abbiamo delle possibilità. Lo scorso anno la distanza era troppo grande per pensare di avere qualche chance, se sopravviviamo e stiamo a tre o quattro punti da queste super squadre vediamo

