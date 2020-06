Al Benevento basta Roberto Insigne per espugnare Cremona e sognare: mancano 3 punti alla Serie A

La Serie B torna in campo seguendo il medesimo spartito pre-lockdown: il Benevento vince 1-0 allo "Zini" di Cremona con un sinistro micidiale di Roberto Insigne e si porta a 3 punti dalla Serie A, anche appofittando dei pareggi di Crotone e Frosinone. Il Perugia passa ad Ascoli con una rete del giovane scuola Juve Hans Nicolussi, mentre lo Spezia si issa al quarto posto dopo l'1-0 contro l'Empoli.

I risultati della 29a giornata

ven. Spezia-Empoli 1-0 [72' Ragusa (S)]

sab. Cosenza-Virtus Entella 2-1 [31' Bruccini (C), 35' Carretta (C), 93' Poli (V)]

sab. Crotone-Chievo 2-1 [21' Molina (Cr), 88' Ceter Valencia (Ch)]

sab. Livorno-Cittadella 0-2 [50' rig. Iori (C), 60' Proia (C)]

sab. Pescara-Juve Stabia 3-1 [57' Pucciarelli (P), 71' Zappa (P), 79' Crecco (P), 87' Elia (J)]

sab. Salernitana-Pisa 1-1 [29' Djuric (S), 53' Masucci (P)]

sab. Trapani-Frosinone 0-0

sab. Pordenone-Venezia 0-0

dom. Cremonese-Benevento 0-1 [51' R. Insigne (B)]

dom. Ascoli-Perugia 0-1 [72' Nicolussi (P)]

Recupero 25a giornata (mercoledì 17 giugno 2020)

Ascoli-Cremonese 1-3 [18' aut. Padoin (C), 22' Palombi (C), 38' Morosini (A), 59' Bianchetti (A)]

La classifica dopo la 29a giornata

Match of the day: Pescara-Juve Stabia 3-1

La gara dell'Adriatico è vibrante e si sblocca nella ripresa: al 57' un distratto Provedel si fa dribblare da Pucciarelli (che proprio prima si era mangiato un gol clamoroso) che insacca senza problemi. Al 72, quindi il laterale scuola Inter Gabriele Zappa riceve da Masciangelo dalla sinistra, stoppa, se la alza e insacca alle spalle dell'estremo difensore avversario per il quarto gol in campionato. Al 79', quindi, imperioso stacco in area di Luca Crecco su assist dalla destra di Memushaj. Vale solo per gli annali la bordata al volo di Elia, all'87: il Pescara di Legrottaglie batte la Juve Stabia 3-1 e si issa a 38 punti, a -4 dall'ottavo posto playoff.

Top: Benevento

Dopo la vittoria di Cremona e i mezzi passi falsi di Crotone e Frosinone, al Benevento di Filippo Inzaghi bastano solamente 3 punti all'aritmetica promozione in Serie A. Allo "Zini" decide un mancino imparabile, dalla distanza, da parte di Roberto Insigne in apertura di secondo tempo. Alla Cremonese resta, come consolazione, la vittoria per 3-1 al "Del Duca" di Ascoli nel recupero del match della 25esima giornata.

Flop: Empoli

Gara equilibrata al "Picco" tra Spezia ed Empoli nell'anticipo del venerdì. Alla fine, sono i liguri a spuntarla grazie a un inserimento micidiale di Antonino Ragusa al 72' sul cross rasoterra dalla sinistra di Marchizza. La formazione di Pasquale Marino - rivoluzionata dai movimenti di mercato di gennaio - delude e resta fuori dalla zona playoff al nono posto a 40 punti e a -2 dal Chievo ottavo. Spezia solido, in quarta posizione, a quota 47.

Il consiglio per gli acquisti: Damir Ceter Valencia (Chievo)

Attaccante da "sportellate in area" (non a caso viene soprannominato "Golia") e che sta competando il suo processo di maturazione attraverso la dura gavetta. Classe 1997, di proprietà del Cagliari, l'anno scorso l'attaccante colombiano si è irrobustito le sue già forti ossa con 33 presenze e 11 gol in Lega Pro con la maglia dell'Olbia. Quest'anno nel Chievo è stato utilizzato da comprimario e, proprio da sostituto, all'88' ha negato la vittoria del Crotone all'"Ezio Scida" subentrando dopo 9' di gioco all'infortunato Emanuele Giaccherini. All'88' l'acuto personale, a riequilibrare il match sbloccato nel primo tempo da Salvatore Molina: lungo traversone di Renzetti dalla sinistra e colpo di testa in corsa con palla all'angolino, alle spalle di Cordaz. Per Ceter si tratta della seconda rete su 14 presenze in campionato con la maglia clivense.

Il momento social

Nel minuto di silenzio di Livorno – Cittadella (vinta dai veneti per 2-0 alla ripresa del campionato di Serie B), Antonio Filippini - tecnico dei toscani - non è riuscito a trattenere l’emozione e il dolore che solo la scomparsa di una madre, la sua, può dare. Esattamente due mesi fa, l’ex giocatore del Brescia. La signora Teresa aveva 73 anni, ha lasciato Antonio ed Emanuele – storici gemelli della nostra Serie A – che a poche ore dalla scomparsa avevano scritto sui social “Ciao Mamma...ci hai insegnato tanto”. Un’immagine che in molti dovrebbero soffermarsi a vedere.

