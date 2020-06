Coronavirus, Antonio Filippini scoppia in lacrime per la morte della mamma nel minuto di silenzio

L’allenatore del Livorno, nel minuto di raccoglimento prima del calcio d’inizio della sfida con il Cittadella, non è riuscito a trattenere la commozione ricordando tutte le vittime causate dal Covid 19, tra queste c’è anche la sua mamma.

Mentre tutto sembra procedere verso questa normalità piena di restrizioni, il calcio è tornato. È impensabile, però, pensare che questi mesi così complicati non abbiano lasciato strascichi nella vita di ognuno di noi. Nel minuto di silenzio di Livorno – Cittadella (vinta dai veneti per 2-0 alla ripresa del campionato di Serie B), Antonio Filippini - tecnico dei toscani - non è riuscito a trattenere l’emozione e il dolore che solo la scomparsa di una madre, la sua, può dare. Esattamente due mesi fa, l’ex giocatore del Brescia.

Serie A Chiellini: "Odio l'Inter come Jordan i Pistons. Balotelli da schiaffi, Melo il peggio del peggio" 09/05/2020 A 09:19

La signora Teresa aveva 73 anni, ha lasciato Antonio ed Emanuele – storici gemelli della nostra Serie A – che a poche ore dalla scomparsa avevano scritto sui social “Ciao Mamma...ci hai insegnato tanto”. Un’immagine che in molti dovrebbero soffermarsi a vedere.

Play Icon WATCH Djokovic scoppia in lacrime davanti al suo pubblico: che emozione per il ritorno nella sua Belgrado 00:00:59

Serie B Chievo: esonerato Marcolini, in panchina al suo posto arriva Aglietti 01/03/2020 A 17:02