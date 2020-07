Il Crotone blinda il 2° posto col solito Simy; hurrà Salernitana, in coda vincono Trapani e Cosenza

Il Crotone blinda il 2° posto col solito Simy: 1-0 nel big-match contro il Pordenone, che scivola in quarta posizione. I pitagorici, ora, sono a +5 dalla terza piazza, nuovamente occupata dallo Spezia, vittorioso al Livorno. Il Chievo inciampa a Cremona e scivola fuori dalla zona playoff. In coda, le importantissime vittorie di Trapani e Cosenza. Si ritorna in campo venerdì sera per il 35° turno.

I risultati della 34a giornata

Cosenza-Perugia 2-1 [12' Bruccini (C), 74' Baez (C), 78' Falcinelli (P)]

Ascoli-Empoli 1-0 [20' Eramo (A)]

Cremonese-Chievo 1-0 [90' Mogos (Cr)]

Crotone-Pordenone 1-0 [45' Simy (C)]

Frosinone-Juve Stabia 2-2 [4' Mallamo (J), 9' Brighenti (F), 57' Forte (J), 75' rig. Dionisi (F)]

Livorno-Spezia 0-1 [49' Mastinu (S)]

Salernitana-Cittadella 4-1 [14' Gondo (S), 32' e 62' Lombardi (S), 37' Gargiulo (C), 85' Kiyine (S)]

Trapani-Benevento 2-0 [36' Pagliarulo (T), 73' Coulibaly (T)]

Venezia-Pescara 1-1 [48' Firenze (V), 76' Zappa (P)]

Virtus Entella-Pisa 1-1 [9' Vido (P), 94' Pellizzer (V)]

La classifica dopo la 34a giornata

Match of the day: Salernitana-Cittadella 4-1

La Salernitana dell'ex commissario tecnico Gian Piero Ventura dilaga ai danni di un Cittadella irriconoscibile. Apre le marcature da metri zero il solito Cedric Gondo al 14'. Spettacolare la rovesciata vincente di Lombardi al 32' sull'uscita a vuoto di Paleari. Il Cittadella prova ad accorciare le distanze al 37' con Gargiulo, ma lo stesso Lombardi è lesto nella ripresa (al 37') a indovinare il tap in vincente dopo la respinta di Paleari sul rigore calciato da Cicerelli. Nel finale, quindi, il morbido diagonale dell'ex Chievo Sofian Kiyine, fissa il risultato sul 4-1. Campani al settimo posto playoff a 50 punti, a -2 dal Cittadella quinto.

Top: Crotone

Ancora una volta Simy. Il centravanti nigeriano segna il suo quinto gol nelle ultime tre partite, incornando a fine primo tempo un preciso assist dalla sinistra di Molina. Basta questo episodio ai pitagorici di mister Giovanni Stroppa per piegare la resistenza del Pordenone nel big-match della 34esima giornata e volare a 61 punti al secondo posto, a +5 dalla terza piazza, ora nuovamente occupata dallo Spezia, vittoriosa sempre 1-0 in casa del già retrocesso Livorno grazie alla rete di Mastinu. I Ramarri scivolano così in quarta posizione a quota 55.

Crotone-Pordenone, Serie B 2019-2020: l'esultanza dei pitagorici al gol di Simy che decide la partita (Imago) Credit Foto Imago

Flop: Chievo

Un bolide dritto per dritto sfoderato su calcio di punizione, al 90', da Vasile Mogos regala tre punti-salvezza alla Cremonese e spinge il Chievo fuori dalla zona playoff, al nono posto a 47 punti. Gli spareggi promozione restano distanti una sola lunghezza, ma è lecito affermare che dagli scaligeri, a questo punto della stagione, ci si sarebbe aspettati molto di più.

Il consiglio per gli acquisti Alessandro Mallamo (Juve Stabia)

Prima rete con la Juve Stabia e, in generale, in Serie B per Alessandro Mallamo, classe 1999, ennesimo prodotto del settore giovanile dell'Atalanta, società tuttora detentrice del cartellino. Esterno offensivo - preferibilmente sinistro - sotto la guida tecnica di mister Caserta, ha dimostrato di essere predisposto anche per il ruolo di interno di metà campo. E' lui a sbloccare il match dello "Stirpe", insaccando a rimorchio sull'azione di Alfredo Bifulco, abile ad approfittarsi di un erroraccio in retropassaggio da parte di Salvi. Giocatore duttile, eclettico, di grande sacrificio, Mallamo si è già fatto le ossa, nel recente passato tra le fila di Acireale e Novara. Una crescita costante, categoria dopo categoria, che può far presupporre un roseo futuro, perché no, anche in massima serie. La partita proseguirà quindi all'insegna di un nuovo botta e risposta Forte-Dionisi (su rigore) per il punteggio finale 2-2, decisamente apprezzabile per le Vespe, ma che certo non può soddisfare il Frosinone di Alessandro Nesta.

Frosinone-Juve Stabia, Serie B 2019-2020: Alessandro Mallamo (Juve Stabia) esulta dopo il gol del momentaneo 0-1 (Imago) Credit Foto Imago

