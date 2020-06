La Reggina sogna in grande: dopo Menez, arriva anche Mauro Zarate? Prenotato Asencio

Dopo l'arrivo di Menez che verrà ufficializzato a breve, possibile anche il sogno Mauro Zarate? La Reggina aveva presentato l'offerta già diverse settimane e aspetta una risposta. In arrivo anche Asencio dal Genoa.

Dopo Jérémy Ménez, arriverà anche Mauro Zarate? La Reggina sogna in grande e punta anche all'attaccante argentino attualmente in forza al Boca Juniors (ha un contratto fino al 2021).

Dopo la promozione in Serie B, il club calabrese vuole costruire una super squadra per portare subito la Reggina in Serie A e dopo Ménez si è pensato anche al nome di Zarate che in Italia ha già vestito le maglie di Lazio,Inter e Fiorentina (per un totale di 32 reti in 148 presenze in Serie A).

Secondo tuttomercatoweb, però, l'offerta fatta a Zarate è stata presentata circa tre settimane fa, ben prima l'accordo stipulato con Ménez. Possibile dunque che, non avendo ricevuto risposta, la Reggina si sia 'cautelata' con l'arrivo del francese, ex di Roma e Milan. Non resterà quindi aspettare per capire cosa vorrà fare l'argentino anche per il discorso economico, non potendo pretendere tanto per la Serie B. I tifosi della Reggina sognano, con il club amaranto che sta per acquistare anche Raúl Asencio dal Genoa, dopo la parentesi al Cosenza dove ha segnato 5 reti in 7 gare nel giro di soli due mesi.

