I risultati della 18a giornata

ven Chievo-Virtus Entella 2-1 [49' Ciciretti (C), 53' M. De Luca (C), 76' Brunori (V)]

ven. Vicenza-Frosinone 0-0

sab. Reggina-Lecce 0-1 [28' Stepinski (L)]

sab. Cittadella-Ascoli 1-0 [79' Tavernelli (C)]

sab. Monza-Cosenza 2-2 [8' Barillà (M), 26' Gytkjær (M), 40' aut. Paletta (C), 67' Tremolada (C)]

sab. Pisa-Brescia 1-0 [21' Lisi (P)]

sab. Pordenone-Venezia 2-0 [34' rig. Diaw (P), 76' Ciurria (P)]

dom. Empoli-Salernitana 5-0 [18' S. Ricci (E), 26' Stulac (E), 34' Mancuso (E), 41' Parisi (E), 86' Olivieri (E)]

dom. Pescara-Cremonese 0-2 [61' D. Ciofani (C), 66' aut. Joaroszynski (C)]

lun. SPAL-Reggiana 2-0 [38' Valoti (S), 80' D'Alessandro (S)]

Match of the day: Empoli-Salernitana 5-0

Goleada clamorosa dell'Empoli nel big-match della 18a giornata. Oltre al risultato "bulgaro", i toscani prendono il largo al primo posto in classifica, a +4 dal secondo posto e a +5 dal terzo, ora occupato dalla SPAL, vittoriosa 2-0 contro la Reggiana nel posticipo del lunedì. Prime due reti bellissime, missili a rimorchio di Samuele Ricci e Leo Stulac. Quindi, al 34', ci pensa il solito Manuso, abile a insaccare alle spalle di Belec dopo uno straordinario uno-due col partner d'attacco La Mantia. I toscani calano già il poker con Parisi al 41' e rifilano la "manita" ai campani di Castori con Olivieri all'86'. Empoli di Dionisi dal gioco corale formidabile e che merita ampiamente di guidare il campionato cadetto.

Empoli-Salernitana 5-0, Serie B 2020-2021: esultanza Empoli dopo il gol del momentaneo 4-0 di Fabiano Parisi (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Top: CIttadella

Dopo la vittoria nel primo recupero per 2-0 in casa della Reggiana, una partita ancora da giocare per tornare in pari e una vittoria sofferta contro l'Ascoli di Sottil, il Cittadella balza al secondo posto grazie alla zampata sinistra del solito Camillo Tavernelli che al 79', sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra, trova l'angolino e proietta il team di Venturato a quota 33.

Flop: Brescia

L'effetto Davide Dionigi pare essersi un po' sgonfiato in casa Brescia, alla "prima" dopo l'addio di bomber Ernesto Torregrossa: seconda sconfitta consecutiva, terza nelle ultime quattro per le rondinelle, che pagano dazio di misura a Pisa e restano ancorati a 21 punti in classifica, scavalcati proprio dai nerazzurri, ora a quota 23 nella "pancia" della classifica cadetta. All'"Arena Garibaldi-Romeo Anconetani", decisivo il gol in estirada di Francesco Lisi al 21' sulla respinta di Joronen al colpo di testa di Vido.

Il consiglio per gli acquisti: Samuele Ricci e Fabiano Parisi (Empoli)

Oltre al primo posto, l'Empoli gongola per i suoi giovani intraprendenti e fatti in casa. Come Samuele Ricci, classe 2001, centrocampista centrale di Pontedera, cresciuto nel settore giovanile azzurro, che ha aperto le marcature con una stoccata imparabile. E che dire di Fabiano Parisi, terzino sinistro box to box proveniente dall'Avellino, che al 41' - con grande caparbietà - ruba palla alla retroguardia campana per insaccare in diagonale il gol del 4-0.

