Silvio Berlusconi è in ospedale per problemi cardiaci . L'ex numero 1 del Milan e ora patron del Monza è stato ricoverato su disposizione del suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo , come riportato dall'ANSA.

Si tratta di un problema di aritmia e Zangrillo racconta quanto segue: "Lunedì sono andato d'urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento. Ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia".