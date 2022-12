I risultati della 16a giornata

Ad

gio. Parma-Benevento 0-1 [20’ Forte (B)]

Serie B Ternana-Cagliari 1-0, Falletti su rigore: capolinea Liverani IERI ALLE 00:42

gio. Cittadella-Bari 0-3 [13’ Scheidler (B), 32’ Folorunsho (B), 68’ Maita (B)]

gio. Cosenza-Brescia 1-1 [71’ Larrivey (C), 90’+2 Bianchi (B)]

gio. Genoa-Südtirol 2-0 [65’ Puscas (G), 90’+3 Aramu (G)]

gio. Modena-Venezia 2-2 [37’ rig. Tremolada (M), 53’ Bonfanti (M), 60’ Crnigoj (V), 90’ Johnsen (V)]

gio. Perugia-SPAL 0-0

gio. Reggina-Frosinone 0-3 [34’ Mulattieri (F), 50’ R. Insigne (F), 68’ Szyminski (F)]

gio. Pisa-Ascoli 2-0 [45’+3 rig. Torregrossa (P), 87’ Canestrelli (P)]

gio. Palermo-Como 0-0

Classifiche e calendario

Match of the day: Reggina-Frosinone 0-3

Il big-match del "Granillo" tra seconda e prima della classe premia proprio quest'ultima. Frosinone di Fabio Grosso perentorio in terra calabrese contro la Reggina di un altro ex campione del mondo come Filippo Inzaghi. Giallazzurri avanti al 34': palla persa in maniera terrificante da Camporese a metà campo e corsa in campo aperto di Mulattieri, che scarta Colombi uscito a trequarti campo e insacca a porta vuota. Raddoppio ciociaro a inizio ripresa con Roberto Insigne: favoloso il suo mancino di prima intenzione sotto il sette su appoggio di Garritano. Tris definitivo firmato dal polacco Szyminski, che al 68' devia di testa in fondo al sacco una punizione dalla destra di Garritano. Netto 3-0 dei giallazzurri, dominanti ai danni di una Reggina irriconoscibile. Lassù in graduatoria, quindi, Frosinone primo a 35 punti, Reggina seconda a 29.

Top: Genoa

Esordio col botto per Alberto Gilardino sulla panchina del Genoa . Ruolo che sarà pure "ad interim", ma intanto ecco tre punti tornati finalmente in cassaforte, dopo l'accartocciarsi dell'era Blessin: 2-0, a Marassi, contro la matricola Südtirol, alla prima sconfitta dall'assunzione di mister Pierpaolo Bisoli. I rossoblù aprono le marcature al 65': gran palla rasoterra di Gudmundsson, conclusione di Hefti respinta di Poluzzi e tap in vincente di Puscas. Raddoppio che arriva in pieno recupero: tocco sotto in contropiede di Yeboah a Poluzzi in uscita e conclusione a porta vuota di Aramu. Genoa terzo, in compagnia del Bari, a 26 punti.

Flop: Cittadella

Dopo 5 pareggi consecutivi seguiti a due sconfitte, il Bari torna alla vittoria che mancava dallo scorso 8 ottobre. Roboante 3-0 al "Tombolato" contro il Cittadella e terzo posto a braccetto col Genoa a 26 punti. Apre le marcature il francese Scheidler, che al 13' approfitta di uno scivolone dilettantesco di Del Fabro per depositare la sfera alle spalle di Kastrati. Al 32', invece, Folorunsho sradica - dal limite dell'area - un pallone dai piedi di Mastrantonio e lo scarica in fondo al sacco con un rasoterra dritto per dritto. Infine, al 68', Schidler lotta in ripartenza e consegna la sfera a Maita, abile a comparire dalle retrovie e a superare il portiere avversario. Finisce 0-3.

Il consiglio per gli acquisti: Elia Caprile (Bari)

Solo ottime prestazioni, fin qui, per l'estremo difensore Elia Caprile, tra le rivelazioni del Bari e dell'intero campionato cadetto. Classe 2001, proveniente dalla Pro Patria, sul 2-0 al "Tombolato", ha evitato al Cittadella di riaprire il match respingendo magistralmente una conclusione a botta sicura di Cassandro dopo un palo di Vita.

Il momento social

La risalita del Pisa dal ritorno di mister Luca D'Angelo sembra proprio inarrestabile: dal fondo della classifica, in poche settimane, i nerazzurri toscani approdano in zona playoff!

"Volete una foto con Messi?": il discorso del ct dell'Arabia Saudita diventa virale

Serie B Venezia, si scatena Pohjanpalo. Il Modena batte anche la SPAL 04/12/2022 ALLE 19:10