Il Covid-19 sta condizionando inevitabilmente anche il mondo dello sport ed ovviamente il calcio. Fra focolai e tamponi positivi, tanti giocatori, allenatori, elementi dello staff hanno dovuto isolarsi e saltare diverse partite o allenamenti. Oggi però una notizia spiacevole ha scosso la SPAL e tutta la Serie B , già perché Etrit Berisha è stato ricoverato per accertamenti nel reparto specializzato Covid-19 dell’Ospedale di Cona. Il 31enne portiere albanese, era risultato positivo venerdì scorso dopo un tampone molecolare a seguito degli ultimi impegni con la nazionale albanese, da quel giorno è rimasto in isolamento e non ha avuto contatti con i compagni.

L’estremo difensore, che da 8 anni gioca in Italia e in passato ha visto anche le maglie di Lazio ed Atalanta, è il primo calciatore che milita in un campionato professionistico in Italia ad essere ricoverato in ospedale causa contagio da Covid.