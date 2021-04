I risultati della 31a giornata

ven. Cosenza-Ascoli [21' Quaranta (A), 45'+1 rig. Tremolada (C), 53' Kone (C)]

ven. Frosinone-Reggiana 0-0

ven. Pescara-Pisa 3-1 [41' Galano (Pe), 90' Machin (Pe), 92' Marconi (Pi), 97' Busellato (Pe)]

ven. Cremonese-Empoli rinviata per Covid

ven. Brescia- Pordenone 4-1 [9' e 39' Ndoj (B), 15' Cistana (B), 20' Musiolik (P), 88' Labojko (B)]

ven. Chievo-SPAL 1-1 [34' rig. Garritano (C), 62' Valoti (S)]

ven. Lecce-Salernitana 2-0 [44' Pettinari (L), 72' Maggio (L)]

ven. Venezia-Reggina 0-2 [52' Di Chiara (R), 67' Situm (R)]

ven. Vicenza-Cittadella 1-0 [20' Nalini (V)]

ven. Virtus Entella-Monza 1-1 [53' rig. Brunori (V), 88' Scaglia (M)]

NB - La B tornerà in campo il lunedì di Pasquetta per il 32° turno.

Classifiche e calendario

Match of the day: Pescara-Pisa 3-1

Per nulla domo il Pescara di mister Gianluca Grassadonia, che cala il tris contro il Pisa all'"Adriatico-Cornacchia". La partita scorre sui binari dell'1-0 dopo la rete al 41' di Galano, a rimorchio sulla generosa palla dalla mancina dello scuola Inter Jens Odgaard. Poi, ben tre reti dal 90' in avanti. Prima, il 2-0 firmato Machin, con un bolide sotto la traversa dal limite dell'area. AL 92', quindi, il Pisa accorcia con una girata in area piccola di Marconi su flipper da calcio d'angolo. Al 97', quindi, al termine di un contropiede corale, il gol del definitivo 3-1 firmato Busellato. Delfino sempre penultimo a 26 punti, ma ora a -4 dalla zona playout.

Pescara-Pisa, Serie B 2020-2021: il gol di Cristian Galano (Pescara) Credit Foto Getty Images

Top: Lecce

Il Lecce consolida il secondo posto in solitaria a 55 punti, a +4 su Monza e Salernitana. Decisivo, il 2-0 proprio nello scontro diretto contro la band di Castori. Vantaggio salentino al 44' grazie a Stefano Pettinari, che stoppa alla grande il cross di Stefano Pettinari e, un passo dentro l'area, trova l'angolino basso. Al 72', quindi, dopo l'espulsione di Bogdan e la Salernitana conseguentemente ridotta in dieci, la formazione di Corini trova il doppio vantaggio in contropiede, velocissimo, con colpo di testa vincente di Christian Maggio - 39 primavere per lui - su cross di Pablo Rodriguez. I salentini sognano.

Flop Monza

Continua a singhiozzo il cammino del Monza in questa fase del campionato. Deludente 1-1 in casa dal fanalino Virtus Entella, avanti nel punteggio fino all'88' grazie al rigore trasformato al 53' Brunori. A 2' dal 90', il difensore Filippo Scaglia salva capra e cavoli piegando in elevazione i guantoni a Borra su corner battuto da Barberis. Il destino della panchina di Cristian Brocchi, già traballante al fischio d'inizio, si deciderà nel turno di Pasquetta neò match interno contro il Pescara.

Il consiglio per gli acquisti: Ben Lhassine Kone (Cosenza)

Primo gol "tra i grandi" e in serie B per il centrocampista ivoriano classe 2000, Ben Lhassine Kone, di proprietà del Torino e in prestito al Cosenza. Il suo micidiale sinistro rasoterra dalla distanza, al 53', trova l'angolo giusto e consegna una vittoria (in rimonta) fondamentale per 2-1 ai Lupi della Sila nello scontro diretto per la salvezza. Questo dopo il botta e risposta Quaranta (di testa)-Tremolada (su calcio di rigore).

Ben Lhassine Kone, Cosenza 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il momento social

