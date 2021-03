Alessandro Arlotti che ha preferito un percorso di studi in un'Università di prestigio piuttosto che rincorrere una carriera nel calcio. Il trequartista italiano - ha partecipato anche agli Europei Under 17 nel 2019 - ha deciso di lasciare il Pescara e il Monaco dopo aver superato gli esami di ammissione per Harvard, mica un'Università qualsiasi... Cresciuto Il calcio il sogno di una vita? Sì, ma a volte si prendono altre scelte. È la storia diche ha preferito un percorso di studi in un'Università di prestigio piuttosto che rincorrere una carriera nel calcio. Il trequartista italiano - ha partecipato anche agli Europei Under 17 nel 2019 - ha deciso di lasciare ile ildopo aver superato gli, mica un'Università qualsiasi... Cresciuto nel vivaio del Monaco , Arlotti è di Nizza ma di famiglia italiana, era stato ceduto in prestito al Pescara in questa stagione . Il classe 2002 non è però mai sceso in campo e dopo due presenze nella squadra Primavera ha deciso di lasciare il calcio europeo per trasferirsi negli Stati Uniti.

Le parole di Alessandro Arlotti

Era un’opportunità a cui non potevo rinunciare. Certo, il sogno di sempre è il calcio, ma se avessi avuto l’impressione di poter avere una carriera di un certo livello ci avrei pensato forse un po’ di più. Credo di aver fatto la scelta giusta. Continuerò a giocare, ma nel campionato universitario USA. E anche se so che è quasi impossibile, spero poi un giorno di giocare in Europa. [Arlotti a RMC]

Arlotti, quindi, non smetterà di giocare a calcio, ma lo farà nel campionato universitario e poi chissà...

Alessandro Arlotti in azione in Italia-Serbia Under 17 - Getty Images Credit Foto Getty Images

E dire che quando era nell'Under 16 ci fu addirittura uno scontro tra Italia e Francia per farlo giocare nelle rispettive Nazionali. Arlotti scelse l'Italia con la quale giocò l'Europeo Under 17, fino alla finale dove gli azzurrini furono sconfitti dai Paesi Bassi (4-2). Poi una partecipazione anche ai Mondiali Under 18 dove l'Italia venne eliminata ai quarti di finale.

