ven. Bari-Palermo 1-1 [37' Valente (P), 68' Cheddira (B)]

sab. Ascoli-SPAL 1-1 [21' rig. Gondo (A). 26' Maistro (S)]

sab. Genoa-Benevento 0-0

sab. Perugia-Parma 0-0

dom. Cagliari-Cittadella 2-1 [29' Asencio (Ci), 72' Mar. Mancosu (Ca), 87' Makoumbou (Ca)]

dom. Cosenza-Modena 2-1 [33' Bonfanti (M), 67' Florenzi (C), 80' Brescianini (C)]

dom. Frosinone-Brescia 3-0 [15' Moro (F), 58' Caso (F), 85' Mulattieri (F)]

dom. Pisa-Como 2-2 [5' Blanco (C), 24' rig. Morutan (P), 77' Kerrigan (C), 90' Torregrossa (P)]

dom. Südtirol-Venezia 1-2 [60' Odogwu (S), 83' Cuisance (V), 95' aut. Curto (V)]

dom. Ternana-Reggina 1-0 [26' Partipilo (T)]

Match of the day: Pisa-Como 2-2

Il Como si fa nuovamente recuperare nel finale di partita, dopo l'1-1 casalingo col Cagliari all'esordio. Ancora sena Cesc Fabregas (non al meglio della condizione fisica), lariani avanti al 5' con l'ex Valencia Alejandro Blanco, abile a insaccare dopo aver raccolto un passaggio in orizzontale di Arrigoni. Il Pisa pareggia la prima volta su rigore con Morutan al 24' e con Torregrossa (in tap in) al 90' dopo che l'irlandese classe 2000 ex UC Dublino Liam Kerrigan, al 77', aveva Battuto Nicolas con una straordinaria conclusione al volo. All'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani finisce 2-2.

Top: Frosinone

Frosinone di Fabio Grosso unica squadra insieme al Cosenza a punteggio pieno. Secco 3-0 casalingo al Brescia che porta le firme di Moro (vedi il paragrafo "Il consiglio per gli acquisti"), Giuseppe Caso (che al 58' saluta tutti in contropiede prima di insaccare) e da Samuele Mulattieri, ex Crotone in prestito dall'Inter, abile all'85' a superare Lezzerini su bella apertura di Bocic.

Flop: Südtirol

Un vero peccato per la formazione delle valli altoatesine, all'esordio in B e nella propria, rinnovatissima casa di Bolzano. Al vantaggio dell'ariete veronese Raphael Odogwu al 60', il neoretrocesso Venezia è in grado di ribaltare la situazione in extremis: prima con l'ex Bayern Monaco Mickael Cuisance (su palla addomesticata al limite dell'area dal finlandese Pohjanpalo) e poi con l'autorete di Marco Curto, che devia nella propria porta un cross dalla sinistra di De Vries al minuto 95. Finisce 2-1 per i lagunari di Javorcic.

Il consiglio per gli acquisti: Luca Moro (Frosinone)

Ne sentiremo parlare, lo vedremo molto presto in Serie A. Anzi, è strano non la frequenti già adesso. Luca Moro, bomber classe 2001, arrivato a Frosinone dopo le 21 reti con la maglia del Catania in Serie C nella passata stagione, culminata col fallimento del club siciliano. Alla prima di campionato allo "Stirpe", arriva subito il gol, quello che stappa la partita col Brescia: cross dalla destra dello svedese Rohdé e colpo di testa che sfonda i guantoni a Lezzerini. Moro fece talmente bene l'anno scorso col Catania che, a gennaio, il Sassuolo lo acquisto per rigirarlo in prestito ai rossazzurri. Il cartellino è dei neroverdi e, considerando come sanno valorizzare i giovani da quelle parti, l'ad neroverde Giovanni Carnevali sta cominciando a fregarsi le mani.

