I risultati della 25a giornata

mar. Alessandria-Perugia 1-2 [20' Mantovani (A), 34' Olivieri (P), 65' Falzerano (P)]

Ad

mar. Cremonese-Vicenza 0-0

Serie B Con Puscas il Pisa torna a vincere e a sognare; Lecce di nuovo 1° 20/02/2022 A 16:44

mar. Pisa-Parma 0-0

mar. Pordenone-Monza 1-4 [19' e 64' Valoti (M), 24' Colpani (M), 64' Gytkjær (M), 68' Di Serio (P)]

mar. SPAL-Ternana 5-1 [14' Melchiorri (S), 36' rig. Mar. Mancosu (S), 64' e 92' Vido (S), 75' Partipilo (T), 83' Da Riva (S)]

mer. Benevento-Como 5-0 [12' rig. e 49' Forte (B), 21' rig. e 38' R. Insigne (B), 62' Acampora (B)]

mer. Brescia-Ascoli 2-0 [19' e 52' Palacio (B)]

mer. Crotone-Cosenza 3-3 [30' Laura (Co), 45'+3 Rigione (Co), 52', 56' rig. e 92' Maric (Cr), 63' Liotti (Co)]

mer. Frosinone-Reggina 3-0 [48' Charpentier (F), 68' Ciano (F), 89' Canotto (F)]

mer. Lecce-Cittadella 1-2 [1' Antonucci (C), 65' Tounkara (C), 88' Coda (L)]

N.B. NUOVA SITUAZIONE IN VETTA: Brescia punti 47; Lecce, Cremonese e Pisa 46; Monza 44; Benevento 43.

Classifiche e calendario

Match of the day: SPAL-Ternana 5-1

La SPAL ritrova il successo dopo un'astinenza durata ben 8 turni di campionato. Lo fa con un roboante 5-1 contro la Ternana, che solo sabato scorso aveva espugnato il "Tardini" (3 a 2 al Parma). La band di Venturato passa per la prima volta con l'ex Perugia e Cagliari Federico Melchiorri, scattato tutto solo in contropiede su imbucata di Luca Vido. Marco Mancosu, al 36', raddoppia su rigore, assegnato per un tocco col braccio in area del greco ex Virtus Entella Koutsoupias. Nella ripresa al 64', spettacolare tris di Vido, con una conclusione in scivolata angolatissima su assist di Dickmann. Partipilo prova, al 75' in elevazione, a riaprire il match, poi chiuso dopo l'espulsione per doppio giallo di Diakité, con gli acuti di Da Riva (bel destro a incrociare al volo) e, di nuovo, di Luca Vido per il pokerissimo.

Top: Perugia

Tredici punti nelle ultime cinque partite. Una marcia da promozione diretta. Il Perugia di Massimiliano Alvini vola letteralmente sulle ali dell'entusiasmo. Dopo il buon 0-0 contro la Cremonese (e i precedenti successi contro Ascoli, Frosinone e Cosenza), il "Grifo" espugna 2-1 il "Moccagatta" di Alessandria. Sono però proprio i Grigi di Moreno Longo a passare in vantaggio al 20': punizione tesa dalla destra di Casarini e colpo di testa ben assestato, imparabile - a centro area - da parte dell'ex Salernitana Valerio Mantovani. La rimonta del Perugia inizia a concretizzarsi al 34': bella girata di Olivieri (su erroraccio in valutazione di Giuseppe Prestia) alla prima, vera chance per gli ospiti, che "bissano" al 65' con Marcello Falzerano su disimpegno errato da parte di Lunetta. Perugia sempre più su in zona playoff a quota 41 punti.

Flop: Cremonese

Dopo lo 0-0 di Perugia contro una delle formazioni più in forma del momento, non può certo godere della stessa, positiva considerazione quello sortito dalla sfida dello "Zini" alla penultima della classe Vicenza. I grigiorossi di Pecchia hanno sprecato una grossa chance per rifarsi sotto in ottica primato. Tante occasione gettate alle ortiche dai vari Di Carmine e Zanimacchia, ma sono addirittura i veneti a recriminare per un calcio di rigore (assegnato per un tocco col braccio in area di Rafia) sciupato da Alessio Da Cruz, la cui conclusione dagli undici metri è - di fatto, una "telefonata" per Carnesecchi.

Il consiglio per gli acquisti: Martin Turk (Parma)

Dopo aver trovato la prima vittoria del 2022 a Monza per 2 a 1, il Pisa torna ad "ammalarsi di pareggite". Lo 0-0 contro il Parma all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani ha un volto, un nome e un cognome inattesi: Martin Turk, giovane custode della porta dei ducali, privi sia di Gianluigi Buffon (infortunio al retto femorale) che di Simone Colombi (alle prese con un guaio muscolare).

Dentro quindi il classe 2003 sloveno aggregato dalla formazione Primavera, ragazzone di 190 centimetri cresciuto coi miti di Samir Handanovic e Gianluigi Buffon al Koper (Capodistria) giunto in Italia ad appena 15 anni. Nell'Under 17 slovena parò un rigore ai pari età dell'Italia, segnatamente a un certo Sebastiano Esposito (oggi al Basilea). Di lui si parla davvero un gran bene. E sui social ha pure ottenuto i complimenti dello stesso Buffon: "Un buon punto sul campo della capolista. E complimenti a Martin Turk, esordire con uno 0-0 è di buon auspicio".

Il momento social

Berlusconi, siparietto con Galliani: "Sono il presidente più vincente di sempre"

Serie B Serie B amarcord: nel 22° turno segnano Pandev, Vazquez e Ramirez 13/02/2022 A 23:34