La serie cadetta "torna in pari" (con tutte le squadre a 20 match giocati) dopo la disputa dei tre recuperi della 19a giornata, partite rinviate per Covid. Contro il Crotone, il Parma s'illude con un capolavoro balistico di Franco Vazquez, che al 37', con un sinistro a giro su calcio di punizione dal limite, da un bacio all'incrocio dei pali realizzando la rete dell'1-0 al cospetti di un incolpevole Gianluca Saro, esordiente i Serie B. Sembra tutto apparecchiato per i tre punti, ma all'89' Manuel Marras, neoarrivato alla corte del modesto, Cassata perde palla al limite dell'area, Kargbo la difende con grinta e manda a rete l'ex Bari alla prima coi rossoblù, al terzo risultato utile consecutivo e con tante speranze di risalita in ottica salvezza. In Cittadella-Cosenza, un altro neoarrivato (dallo Slavia Sofia ai Lupi della Sila), Andrea Hristov (fratello gemello di Petko, centrale dello Spezia), serve lungo Caso per la rete del momentaneo vantaggio calabrese al "Tombolato") giunto al 16'. Prima della fine del primo tempo, Okwonkwo firma il definitivo 1-1 su corridoio di Beretta, che apre in due la retroguardia di mister Occhiuzzi. Una doppietta di Davide Diaw (prima su invito di Meggiorini e poi di testa su assist di Crecco) regala un prezioso 2-1 al Vicenza nello scontro salvezza con l'avversario e qualche speranza in più ai veneti, che restano fanalino di coda a 11 punti ma, ora, in compagnia del Portenone e a 6 lunghezze dalla prima posizione utile per i playout.

Ad

Classifiche e calendario

Serie B Il Lecce gode nel recupero-testacoda: 2-1 al Vicenza ed è primo 26/01/2022 A 23:12

Il tabellino di Cittadella-Cosenza 1-1

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Ciriello (46' Perticone), Frare, D. Donnarumma; Vita, Danzi, Mazzocco (66' Mastrantonio); Antonucci (83' Maniero); Beretta, Okwonkwo (66' Lores). All.: Gorini.

Cosenza (3-5-2): Matosevic; Väisänen, Rigione, A. Hristov; Situm, Carraro, Palmiero, Vallocchia (21' Boultam), Liotti; Pandolfi, Caso (88' Florenzi). All.: Occhiuzzi.

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze.

Gol: 16' Caso (Co), 41' Okwonkwo (Ci).

Assist: A. Hristov (Co, 0-1), Beretta (Ci, 1-1).

Note - Recupero: 2+5. Espulso: 80' Kastrati (Ci) per eccesso di foga. Ammoniti: Mattioli, Väisänen, Liotti, Rigione, Antonucci, Palmiero, D. Donnarumma.

Il tabellino di Parma-Crotone 1-1

Parma (3-5-2): Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Sohm (66' Juric), Schiattarella (83' Cassata), Vazquez, Costa (73' Coulibaly); Man (66' Tutino), Benedyczak (dal 46' Bonny). All.: Iachini.

Crotone (3-4-2-1): Saro; Nedelcearu, Canestrelli, Cuomo; Mogos, Estevez (94' Vulic), Awua (56' Koné), Sala (64' Schnegg); Maric, Giannotti (56' Kargbo); Mulattieri (46' Marras). All.: Modesto.

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia.

Gol: 37' Vazquez (P), 89' Marras (C).

Assist: -.

Note - Recupero: 4+5. Ammoniti: Mulattieri, Canestrelli, Awua, Rispoli, Danilo, Juric.

Il tabellino di Vicenza-Alessandria 1-1

Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Cappelletti (64' Bruscagin), Pasini, De Maio, Crecco; Dalmonte (64' Giacomelli), Bikel (64' Cavion), Zonta (88' Proia); Da Cruz; Diaw, Meggiorini (82' Boli). All.: Brocchi.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Prestia, Parodi; Pierozzi (75' Coccolo), Casarini, Ba, Lunetta (83' Kolaj); Milanese (60' Gori), Chiarello (83' Mustacchio), Corazza (60' Marconi). All.: Longo.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova.

Gol: 27' e 78' Diaw (V), 44' Chiarello (A).

Assist: Meggiorini (V, 1-0), Parodi (A, 1-1), Crecco (V, 2-1).

Note - Recupero: 0+5. Espulso: al 48' Ba (A) per doppia ammonizione. Ammoniti: Bikel, Corazza.

Segui in dirette tutte le emozioni delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 su Discovery+

Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Buffon: "Per essere ancora forte mi serve motivazione: Parma è la scelta giusta"

Calciomercato Il presidente del Pisa: "Lucca al Milan? Se ne può parlare" 27/12/2021 A 10:53