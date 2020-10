Altro pesante caso di positività al Covid-19 nel mondo del calcio . Un nuovo focolaio, infatti, è emerso in casa Reggiana. La compagine di Serie B, che martedì ha giocato nel turno infrasettimanale ad Ascoli perdendo 2-1 , ha contato - negli ultimi test effettuata - ben 16 positivi, 11 dei quali calciatori. I tesserati sono stati messi in isolamento fiduciario e, contestualmente, è stato chiesto il rinvio della prossima gara contro il Cittadella, capolista insieme all'Empoli . Questo il comunicato ufficiale della società emiliana:

"AC Reggiana comunica che gli esami effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato all’interno del gruppo squadra un aumento dei casi di positività al Covid-19, attualmente riscontrati in 11 calciatori e 5 membri dello staff tecnico. I tesserati sono stati messi in isolamento fiduciario - come da protocolli del Ministero della Sanità e della FIGC - e continuerà su di loro un’attività di monitoraggio da parte dello staff medico della società. In relazione alla situazione sanitaria di AC Reggiana e a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n.29 di Lega B del 13 Ottobre 2020, è stata inviata nel pomeriggio di oggi la richiesta di rinvio a data da destinarsi della gara di #SerieBKT in programma sabato 24 ottobre 2020 con il Cittadella".