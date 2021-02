Che paura ad Ascoli qualche giorno fa. Nella sfida tra Ascoli e Salernitana, match valido per la 24esima giornata di Serie B, si era accasciato a terra per un malore Patryk Dziczek, il centrocampista dei campani che era appena entrato in campo. È stato diversi minuti senza conoscenza, per poi rinvenire grazie all'aiuto dei soccorsi e dell'ambulanza entrata in campo. Provvidenziale anche l'intervento dei compagni Parigini e Di Tacchio. Per fortuna una storia a lieto fine, ma con grande spavento. Ancora in ospedale, per gli ultimi accertamenti, Dziczek ha voluto ringraziare tutti per i messaggi ricevuti oltre a chi sabato 20 gli ha salvato la vita...