Questo incontro è stato voluto da entrambi: serviva un chiarimento. Inzaghi voleva riprendere il suo ruolo nella convinzione che ci fossero da ambo le parti entusiasmo e fiducia nella possibilità di realizzare il nostro progetto. Così è, e allora ripartiamo con convinzione verso la Serie A, l'obiettivo che ci siamo dati", le parole di Marroccu. Torna il sereno tra Filippo Inzaghi e il presidente del Brescia Massimo Cellino: il tecnico rimane sulla panchina delle Rondinelle e l'ormai definito esonero , con tanto di avvicendamento con Diego Lopez , è acqua passata. Decisivo, per la pace tra i due, il lavoro di mediazione del direttore dell'area tecnica Francesco Marroccu, che ha parlato con i cronisti dopo un vertice andato in scena nel primo pomeriggio di mercoledì presso la sede del club: "", le parole di Marroccu.

Nel pomeriggio Pippo Inzaghi ha poi regolarmente diretto l'allenamento della squadra, accolto dai sorrisi e dai saluti di alcuni tifosi felici di vederlo ancora al suo posto. Dopo 21 giornate di campionato, il Brescia è terzo in classifica e in piena corsa per la promozione diretta in A: i lombardi sono infatti a -1 dal Pisa e a -2 dalla capolista Lecce.

