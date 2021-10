Gigi Buffon campione eterno, dentro e fuori dal campo: anche ora che si è rimesso in gioco al Parma, il portierone ex Juventus è capace di far notizia. Come mostra il video pubblicato sul suo profilo Instagram e Facebook, Gigi è imbattibile anche a morra cinese: i suoi compagni lo sfidano a turno ma lui li batte uno dopo l'altro e poi rivela: "Con gli attrezzi del mestiere c’è poco da fare..."

