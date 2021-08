Gianluigi Buffon non va oltre al 2-2 nella prima ufficiale in Serie B tra i pali del Parma. La squadra di Maresca infatti deve accontentarsi di un punticino allo Stirpe di Frosinone, dove i padroni di casa erano anche passati in vantaggio con un bel gol di Zerbin.

Buffon era stato decisivo nella fase successiva con un bell’intervento su Ciano, dando il là alla rimonta firmata dal gol di Tutino prima e dal sigillo di Man poi, entrambi propiziati da ottime giocate di Brunetta. E’ nel finale però che i Ducali si arrendono con un colpo di testa angola di Charpentier all’89° molto angolato – e su cui Buffon scivola leggermente in fase di spinta.

Finisce così 2-2 l’anticipo della prima giornata di Serie B: un punto a testa.

