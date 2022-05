La notizia era nell'aria ma, nelle ultime ore, è arrivata l'ufficialità: Beppe Iachini non sarà più l'allenatore del Parma la prossima stagione. Il comunicato è stato diramato nel pomeriggio e si precisa che il Club ed il mister si sono separati consensualmente. Tra i motivi del 'divorzio', sicuramente il mancato accesso ai play off e qualche divergenza sulla linea da adottare nella prossima stagione che inizierà a breve.

attenzione anche a Filippo Inzaghi e Gennaro Gattuso le cui candidature potrebbero prendere piede nelle prossime ore. Proprio i tempi serrati costringono il Parma a valutare molti profili e, in pole, ci sono Fabio Grosso e Fabio Caserta, entrambi da tempo sul taccuino del direttore dell’area tecnica Javier Ribalta male cui candidature potrebbero prendere piede nelle prossime ore.

Il comunicato del Parma

"Il Parma Calcio 1913 e l’allenatore Beppe Iachini non proseguiranno l’esperienza professionale insieme. Il Club Crociato vuole ringraziare Beppe e i suoi collaboratori per il grande impegno, la disponibilità dimostrata in ogni istante e il lavoro svolto, sottolineando altresì le grandi doti, umane e professionali, e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera lavorativa".

