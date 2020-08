Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

La trattativa con la Sambenedettese, alla fine, è andata a buon fine: Maxi Lopez lascia il Crotone dopo la promozione in Serie A e scende in C per giocare con i marchigiani. Arrivo confermato dalla Samb sul proprio profilo Facebook.

