Calcio

Supercoppa, Barcellona - Ter Stegen miracoloso: le 6 parate che hanno deciso il match con la Real

SUPERCOPPA DI SPAGNA - I miracoli esistono e ter Stegen li mette in mostra in quasi tutte le gare. Il portierone tedesco si è superato nuovamente in Supercoppa nella semifinale contro la Real Sociedad: 4 interventi decisivi nei 120 minuti, più due rigori parati. Inutile dire sia stato il man of the match.

