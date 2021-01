Calcio

Supercoppa di Spagna, Barcellona-Athletic - Messi rosso shock: schiaffo a Villalibre e espulsione

SUPERCOPPA DI SPAGNA - Il Barcellona finisce malissimo la finale contro l'Athletic: non solo la sconfitta per 3-2 ai tempi supplementari, ma anche il rosso diretto a Messi (prima espulsione in carriera per lui al Barça). L'argentino rifila uno schiaffo a Villalibre e Gil Manzano, dopo aver rivisto tutto alla VAR, non può far altro che buttarlo fuori.

00:00:47, 4005 Visualizzazioni, 40 minuti fa