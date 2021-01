Sarebbe potuto essere il rigore più dolce della sua carriera, quelle che rimetteva in discussione la finale di Supercoppa contro l’odiata Juventus e gli regalava il 100° gol con la maglia azzurra. Invece il dischetto degli 11 metri contro i bianconeri è risultato ancora una volta amarissimo per Lorenzo Insigne , che rinnovo la propria maledizione contro la Juve fallendo il terzo rigore calciato con la maglia del Napoli, su tre tentati, contro la Signora .

Un tabù che fa male e che al fischio finale presenta il conto al capitano partenopeo che non riesce a trattenere le lacrime, perché quel rigore calciato incredibilmente fuori dai pali condanna il Napoli di Gattuso alla sconfitta nella finale di Supercoppa e impedisce di mettere le mani sul primo trofeo stagionale, che va in direzione Torino.

La serie nera del numero 24 napoletano contro la Juventus, ha inizio il 23 maggio 2015 - - 37esima giornata – quando si fece ipnotizzare da Buffon (3-1 per la Juve il risultato finale).

Lorenzo Insigne si fa respingere da Buffon il rigore in Juve-Napoli del 23/5/2015

Quattro anni dopo il secondo errore, il 3 marzo 2019, sempre in campionato, è Szczesny a respingere un tiro dal dischetto di Insigne e regalare ai bianconeri un successo per 2-1, prezioso nella corsa all’ennesimo scudetto.

Lorenzo Insigne fallisce il rigore in un Napoli-Juventus del 3 marzo 2019, Getty Images

Stasera al Mapei Stadium ancora davanti al polacco Insigne è stato tradito dai suoi nervi, l’attaccante partenopeo era riuscito anche a spazzare Szczesny ma ha angolato troppo la palla che è terminata incredibilmente fuori dai pali. Dal potenziale 1-1 con meno di 10' alla fine dei regolamentari, per il Napoli si materializza un amarissimo 2-0 che lascia Insigne in lacrime e il Napoli con tanto amaro in bocca.