Lautaro Martinez su rigore e di Alexis Sanchez al 120' in un finale che definire "rocambolesco" rende poco l'idea. Ma come da tradizione sportiva, quella tra nerazzurri e bianconeri non può essere mai una semplice partita, soprattutto nel post con relative polemiche. La finale di Supercoppa Italiana é stata vinta dall'Inter, che ha sconfitto 2-1 la Juventus grazie alle reti disu rigore e di Alexis Sanchez al 120' in un finale che definire "rocambolesco" rende poco l'idea. Ma come da tradizione sportiva, quella tra nerazzurri e bianconeri non può essere mai una semplice partita, soprattutto nel post con relative polemiche.

L'aggressione di Bonucci

Questa volta le attenzioni si sono spostate su quanto successo a Leonardo Bonucci e Cristiano Mozzillo, segretario nerazzurro, ripreso dalle telecamere. Ma andiamo con ordine. Il difensore bianconero è a bordo campo per entrare prima dei calci di rigore, ma la palla non esce. Anzi. L'inter segna, con Sanchez, all'ultimo respiro. I nerazzurri esultano, festeggiano e Doveri fischia la fine. Nel mentre, però, Bonucci aggredisce letteralmente Mozzillo. Immagini che non lasciano spazio a molte interpretazioni.

"Non mi esulti in faccia... Ti ammazzo"

Cosa sia realmente successo lo possono sapere solamente i diretti interessati, e chi era presente lì vicino in quei concitati momenti. A cominciare dai dirigenti della Procura Federale e dagli assistenti della'AIA.. Secondo il quotidiano "Il Tempo", Bonucci avrebbe rivolto queste frasi al dirigente interista: "Non mi esulti in faccia, che c***o fai? Ti ammazzo".Con tanto di presunti colpi portati a pugno chiuso tra collo e spalla.

Cosa rischia ora Bonucci?

Difficile saperlo ora, sicuramente queste immagini sono abbastanza chiare. Secondo il giornalista di Libero Fabrizio Biasin inoltre, "Mozzillo si si è svegliato segnato”, mentre Bonucci non ha voluto aggiungere nulla sui suoi profili social commentando solo la sconfitta. Un episodio che purtroppo ha rovinato una bellissima finale tra due grandi squadre, poi purtroppo la troppa adrenalina ha giocato un brutto scherzo al difensore bianconero (ovviamente non conosciamo se possa essere stato a sua volta provocato, ma comunque non giustificherebbe una reazione così esagerata da parte di un grande campione come il centrale difensivo dell'Italia campione d'Europa). Facile che ora la Procura apra un'indagine per far chiarezza e squalifichi Bonucci.

