L'UEFA ha deciso ufficialmente di dare il via a misure di reintegro nei confronti di 9 dei 12 club fondatori della Superlega , nello specifico Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Atletico Madrid, Milan e Inter. Restano ancora ribelli Juventus, Real Madrid e Barcellona che, come specifica l'UEFA, saranno deferiti agli organi competenti e rischiano quindi di subire provvedimenti disciplinari

Le misure di reintegro, come precisa l'UEFA che ha convocato d'urgenza una riunione del proprio comitato esecutivo, sono da considerarsi complete e definitive. La premessa è che i 9 club sopracitati hanno riconosciuto che dare vita alla Superlega è stato un errore e di questo si scusano con i tifosi, con le singole federazioni e leghe, con gli altri club europei e con l'UEFA stessa. Questi club, inoltre, si sono impegnati a partecipare a qualsiasi competizione UEFA per club alla quale si qualificheranno per meriti sportivi.

Cosa prevede l'accordo per i 9 club "pentiti"

Nel lungo e dettagliato comunicato in merito al reintegro di 9 dei 12 club fondatori, l'UEFA fa riferimento a una serie di paletti e principi che questi stessi club dovranno accettare. Rientreranno ad esempio nell'ECA (l'associazione europea dei club riconosciuta dalla UEFA), adotteranno tutte le misure in loro potere per porre fine in maniera definitiva al progetto Superlega e non intraprenderanno alcun tipo di azione legale legata a questo accordo.

Le sanzioni economiche per i 9 club reintegrati

L'UEFA precisa inoltre che ciascuno dei 9 club che hanno ufficialmente abbandonato la Superlega sarà soggetto a una trattenuta pari al 5% dei ricavi che avrebbe incassato a seguito della partecipazione alle competizioni UEFA nell'arco di una stagione: questa somma verrà redistribuita. I club reintegrati dovranno inoltre effettuare una donazione pari a 15 milioni di euro da devolvere a progetti calcistici di base dedicati a bambimi e giovani in tutta l'Unione Europea, Gran Bretagna compresa. L'accordo, infine, prevede che qualora uno di questi 9 club aderisca a una competizione non autorizzata dalla UEFA, verrà punito con una multa di 100 milioni di euro.

