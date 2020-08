Edinson Cavani è sempre più lontano da un rientro in Italia. In Serie A lo cercano Intere e Roma ma con ogni probabilità sarà il Benfica la sua prossima destinazione: per l'ex attaccante di Palermo e Napoli, contratto fino al 2023 da 2,5 milioni più bonus di altri 8 milioni alla firma.

Edinson Cavani è sempre più lontano da un rientro in Italia. In Serie A lo cercano Inter e Roma, nella Liga l'Atletico Madrid di mister Diego Pablo Simeone, ma con ogni probabilità sarà il Portogallo la destinazione dell'attaccante uruguaiano ex Palermo e Napoli. Il Benfica sembra disposto a fare follie per il suo ingaggio dopo lo svincolo dal Paris Saint-Germain: per lui, contratto fino al 2023 da 2,5 milioni più bonus di altri 8 milioni alla firma. A confermarlo, il tecnico dei lusitani vicecampioni della Primeira Liga, tornato alla guida del team dell'Águia Vitória nei giorni scorsi dopo una predente esperienza dal 2009 al 2015:

Non sono stato io a richiederlo, ma quale tecnico non vorrebbe un giocatore simile? Il nostro presidente Jorge Jesus è bravo nelle opere di ingegneria di mercato, quelle che ci vogliono per assicurarsi un attaccante di quella levature. Personalmente sono disposto ad accoglierlo a braccia aperte: farebbe bene non solo al Benfica ma all'intero movimento del calcio portoghese.

