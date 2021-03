Il massimo risultato col minimo sforzo. Si può sintetizzare così il pomeriggio del Chelsea che batte 2-0 lo Sheffield United a Stamford Bridge e stacca il pass per le semifinali di FA Cup. La formazione allenata da Tuchel, protagonista di una prova tutt'altro che memorabile, trova il successo grazie a un'autorete firmata al 24' da Norwood, che devia involontariamente alle spalle di Ramsdale un diagonale non certo irresistibile di Chilwell, e al sigillo finale di Ziyech in pieno recupero. Blues in enorme sofferenza nella ripresa, ma sull'1-0 Kepa viene graziato da McGoldrick che si divora una colossale palla gol.

Il tabellino

CHELSEA-SHEFFIELD UNITED 2-0

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Zouma, Christensen (63' Azpilicueta), Emerson; Hudson-Odoi (73' Havertz), Kovacic, Gilmour (72' Ziyech), Chilwell; Mount, Pulisic (83' Kanté); Giroud (63' James). All.: Tuchel.

SHEFFIELD UNITED (4-4-2): Ramsdale; Baldock, Jagielka, Stevens, Osborn; Bogle (90' Mousset), Lundstram, Norwood (79' Brewster), Fleck; McGoldrick, McBurnie (75' Burke). All.: Heckingbottom.

ARBITRO: Andrew Madley di Huddersfield.

GOL: 24' aut. Norwood (S), 92' Ziyech (C).

ASSIST: Chilwell (C, 2-0).

NOTE - Recupero 1'+3'.

Un contrasto aereo tra Enda Stevens e Mason Mount - Chelsea-Sheffield United FA Cup 2020-21 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

24' GOOOOOOL DEL CHELSEA! AUTORETE DI NORWOOD! 1-0! Sugli sviluppi di un corner dalla destra la palla arriva al limite dove Chilwell carica il sinistro: diagonale rasoterra sul quale Norwood mette il piede destro, deviazione fatale per Ramsdale e pallone che si insacca. Si sblocca il risultato a Londra!

42' CHELSEA A UN PASSO DAL 2-0! Pulisic anticipa Jagielka, messo in difficoltà da un retropassaggio sciagurato di Norwood, e si presenta a tu per tu con Ramsdale. Tocco sotto con il destro, il portiere dello Sheffield si salva!

47' PULISIC, CHE NUMERO! Straordinaria giocata di Pulisic che va via in dribbling a due difensori e calcia in porta. Ramsdale respinge, poi lo stesso Pulisic calcia alto in precario equilibrio. Chelsea vicinissimo al raddoppio!

67' LO SHEFFIELD SI DIVORA L'1-1! Su un cross dalla destra McGoldrick, tutto solo, si tuffa e colpisce di testa da due passi spedendo incredibilmente a lato. Kepa ormai era battuto. Palla gol colossale per le Blades!

69' ANCORA SHEFFIELD! McBurnie si libera al limite dell'area e calcia con il sinistro: Kepa si distende e respinge. Chelsea in difficoltà adesso.

91' SHEFFIELD VICINO AL GOL! Su una corta respinta di Zouma, Brewster lascia partire un gran destro dal limite dell'area ma trova solo l'esterno della rete. Che brivido per Kepa!

92' GOOOOLLL DEL CHELSEA! ZIYECH! 2-0! Contropiede perfetto dei Blues. Chilwell pesca in area Ziyech, che arpiona il pallone e trafigge Ramsdale con un gran sinistro che si insacca nell'angolino basso. Assist di Chilwell. Partita chiusa.

Il momento social

Il peggiore

Oliver NORWOOD - Firma la sfortunata autorete che indirizza il match e nel primo tempo è protagonista di un retropassaggio sciaguato che per poco non manda in gol Pulisic. Giornata no.

Il migliore

Hakim ZIYECH - Entra nel finale e sigilla la qualificazione del Chelsea con un gran gol, senza dubbio il miglior gesto tecnico della giornata.

