Il Liverpool sa solo vincere e sfata anche il tabù FA Cup. I Reds battono ai rigori il Chelsea e riportano nel Merseyside la coppa più antica del calcio 16 anni dopo, a margine di una partita intensa e vibrante tra due grandissime squadre.

I 90 minuti a Wembley regalano spettacolo, occasioni e giocate straordinarie sia da una parte che dall'altra: le due squadre, ciascuna a modo suo, interpretano alla perfezione la partita tra momenti dal ritmo forsennato e fasi di grande diligenza tattica. Un grande primo tempo è antipasto di una spettacolare ripresa, con Marcos Alonso che colpisce subito una traversa ed il Liverpool che risponde con i clamorosi legni di Diaz e Robertson nel finale.Sugli scudi sia l'ex Porto che Pulisic, migliori in campo con il professore Alexander-Arnold, mentre soffre ancora una volta un pachidermico Lukaku.

Nessuno squillo degno di nota, invece, nei due tempi supplementari. Ne approfittano per prendersi la scena i difensori, con chiusura straordinarie in campo aperto: prima è Rudiger a salvare tutto su Mané in campo aperto, poi dall'altra parte Alexander-Arnold nega la gioia del gol in tap-in a Pulisic; perfetto anche Thiago Silva su tutte le principali letture. Si consuma, così, il dramma sportivo dei calci di rigore: dopo l'errore di Azpilicueta Mendy tiene in vita i Blues neutralizzando il penalty a Mané, ma il decisivo scivolone di Mount regala il trofeo ai Reds. Klopp, alla prima FA Cup della sua carriera, continua a sognare il Quadruple, mentre il Chelsea perde la quinta finale delle ultime 6 giocate.

Il tabellino

Chelsea-Liverpool 0-0 (5-6 d.c.r.)

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Chalobah (106' Azpilicueta), Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic (66' Kanté), Alonso; Mount, Lukaku (85 Ziyech), Pulisic (106' Loftus-Cheek (119' Barkley)). All.: Thomas Tuchel

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk (91' Matip), Robertson (111' Tsimikas); Henderson, Keita (74' Milner), Thiago Alcantara; Luis Diaz (98' Firmino), Salah (33' Diogo Jota), Mané. All.: Jurgen Klopp.

ARBITRO: C. Pawson

GOL: -

AMMONITI: 77' James

ESPULSI: -

NOTE: recupero 8'

La cronaca in 7 momenti

23 - PULISIIIIICCC! DI UN SOFFIO A LATO!! Eccolo il primo vero squillo delk Chelsea: uscita sontuosa di Thiago Silva, l'azione si sposta sulla destra con Mount che trova a rimorchio con i tempi perfetti Pulisic. La conclusione dell'americano sfiora il palo alla destra di Alisson!

48 - TRAVERSA PAZZESCA DI MARCOS ALONSO! Punizione a rientrare splendida dello spagnolo che si stampa sul montante: Alisson non ci sarebbe mai arrivato!

52 - LUIS DIAZ SFIORA LA RETE!! NON C'E' UN ATTIMO DI RESPIRO!! Giocata super dell'esterno del Liverpool, che ubriaca tutta la difesa del Chelsea per poi calciare forte con il destro rasoterra dal limite: palla che sfiora il palo e si perde sul fondo!

83 - LUIS DIAAAAAZZZ!! PALO ESTERNO!! Tutto perfetto, ancora una volta, per il Liverpool nell'impostazione della manovra offensiva: i Reds mandano il proprio esterno al tiro da destra all'interno dell'area, ma la conclusione ben indirizzata scheggia il palo e si spegne sul fondo.

84 - ROBERTSOOOOONNN! PAZZESCO, PALO DA UN METRO!! Altro cambio di gioco illuminante di Alexander-Arnold, da cui nasce un cross che Robertson da un metro riesce a stampare sul legno: errore clamoroso!

- ERRORE DI MOUNT! Alisson non si fa sorprendere ed intuisce il lato, altro match ball per i Reds!

- GOOOOOOOOL! TSIMIKAAAAAASSSS! IL LIVERPOOL VINCE LA FA CUP! Tsimikas calcia un rigore perfetto e regala il trofeo a Klopp!

Il migliore

Luis DIAZ - Manca il gol, c'è tutto il resto. Corsa, tecnica, visione, profondità: impensabile che potesse alzare così tanto il livello della squadra in così poco tempo. MVP dei 120', non per caso.

Il peggiore

Romelu LUKAKU - In una partita di extraterrestri, per quanto non abbia giocato poi una gara così negativa, sembra forse l'unico davvero normale in campo. E forse, per uno abituato da sempre a dominare, non avere il minimo peso specifico è la sconfitta più dolorosa possibile.

