Con merito, grazie a una giocata risolutivo del leader tecnico della squadra, il Manchester City di Pep Guardiola ipoteca la Premier League al 15 di gennaio! Il Chelsea si protegge ma non riesce a pungere in contropiede per la scarsa vena di un Lukaku irriconoscibile. Niente trappolone stavolta, Pep incarta Tuchel e mette le mani sull'ennesimo titolo.

La cronaca in 4 punti chiave

Minuto 5: KEPAAAA!!! CHE RISCHIO!!! Rinvio su Grealish!!! Poi la palla finisce oltre la linea di fondo con flipperata!! Linea del Chelsea molto alta...

Minuto 39: KEPA!!! MIRACOLO SU GREALISH!!! Grave errore di Kovacic in disimpegno!!!

Minuto 49: LUKAKU!!! COSA SI DIVORA!!??? Ipnotizzato da Ederson!! Gran biglia di Kovacic, poi Ziyech non riesce a inquadrare la porta in ribattuta!

Minuto 71: GOOOOOL!! GOOOOL!! DE BRUYNE!!! COL TIRAGGIRR!!!! Che campione!!!Destro imparabile in corsa...

Momento social

MVP

Kevin De Bruyne, per la fattura del gol-partita (splendido, anziché no) e per il prezioso lavoro sulla trequarti da "taglia e cuci". Campionissimo.

Il peggiore

Romelu Lukaku, irriconoscibile e poco cattivo sotto porta. Il mal di pancia non è ancora passato del tutto?

