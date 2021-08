Trabzonspor-Roma, match valido per il preliminare di Conference League, si è concluso col punteggio di 1-2 . I gol sono arrivati tutti nella ripresa e i giallorossi si sono imposti grazie ai gol di Pellegrini e Shomurodov : in mezzo la rete di Cornelius per i padroni di casa. La prima sfida ufficiale dell'era Mourinho è dunque una vittoria. Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco le loro valutazioni prese dai microfoni delle televisioni che hanno trasmesso l’evento.

Mourinho: "Siamo sempre stati squadra"

Quanto è stata sofferta questa vittoria?

"L’avversario non è uno di Conference League, la gente pensava che fosse una partita facile, basta che guardate che altre sfide ci sono state in Champions League ed Europa League. La partita è stata molto difficile, il pubblico ha giocato questa partita e non è stato facile. La squadra è stata equilibrata, siamo stati solidi e messi bene in campo. Nella ripresa abbiamo avuto un problema fisico, non è stato facile ma siamo stati squadra. Giovedì parlerà lo stadio Olimpico, speriamo di arrivare alla fase a gironi".

Quanto è contata la qualità?

"Devo parlare un po’ di tutti, anche di chi ha giocato poco come Perez e Mayoral, hanno tutti fatto il proprio compito. Abbiamo fatto pochi gol, abbiamo fatto tanti cross con Vina e Karsdorp, abbiamo avuto un piano di gioco che la gente ha seguito. Non abbiamo sempre fatto scelte esatte e ci sono stati errori tecnici, la squadra però mi è piaciuta dopo il gol subìto, siamo stati sempre squadra anche nella difficoltà e nella stanchezza. Il feeling con la squadra è sempre stato positivo".

Dormirete a Trigoria?

"Dormiremo a Trigoria, forse le fidanzate non saranno contente con me (ride, ndr). Stanotte arriveremo troppo tardi, dobbiamo recuperare e dormiremo a Trigoria".

Può essere la stagione di Mourinho e regalare un sogno alla tifoseria giallorossa?

"Il sogno dei tifosi è il sogno di tutti i professionisti, non giochi a calcio solo per divertirti ma anche per vincere. Abbiamo finito a 29 punti dall’Inter, a 16-19 punti dal quarto posto e per due stagioni sesti/settimi. Le cose vanno costruite piano piano, il mercato è stato fantastico però non è stato pianificato, è stato un mercato di reazione tra l’infortunio di Spinazzola e l’uscita di Dzeko. Voglio dire che manca qualcosa e spero che possa arrivare l'estate prossima per poi pensare alla seconda stagione in modo diverso".

Shomurodov: "Posso giocare con Abraham"

"Sono felice perché il gol che ho segnato è risultato molto importante per la squadra. Ho qualche problema a dialogare con Mourinho visto che non parlo bene l'italiano, ma sul campo ci capiamo. Penso di poter giocare insieme ad Abraham".

