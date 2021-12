Perfetta per 75 minuti, inopinatamente distratta nel finale, prima a sorpresa nel suo girone. La Roma stavolta non fa scherzi e nel gelo di Sofia supera per 3-2 il CSKA, sfruttando al massimo il contemporaneo pareggio del Bodo/Glimt e scavalcando i norvegesi in testa al gruppo C. Un risultato che i giallorossi hanno ampiamente meritato,m trascinati dalla doppietta di un Abraham in grande serata e dallo splendido colpo di tacco di Mayoral. Un risultato inequivocabile che gli uomini di Mourinho hanno fatto di tutto per compromettere con un pessimo finale, nel quale sono arrivati i gol di Catakovic e Wildschut. Uno spavento non sufficiente a rovinare la serata giallorossa. Mourinho, che perde ancora Zaniolo per un problema all'adduttore, può sorridere: lo spauracchio spareggi è definitivamente scongiurato.

Il tabellino

CSKA Sofia-Roma 2-3

CSKA SOFIA (4-3-3): Busatto; Galabov, Mattheij, Lam, Mazikou; Vion (64' Catakovic), Muhar, Geferson; Bai, Caicedo (63' Krastev), Yomov (46' Wildschut). All.: Mladenov

ROMA (3-5-2): Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Bove (57' Villar), Cristante, Veretout, Vina; Mayoral (68' Shomurodov), Abraham (67' Zaniolo (84' Darboe)). All.: Mourinho

ARBITRO: N. Walsh

GOL: 15', 53' Abraham, 34' Mayoral, 60' Kumbulla, 75' Catakovic, 90+3 Wildschut

ASSIST: 15', 53' Karsdorp, 34' Vina, 75' Bai

AMMONITI: 24' Bove, 32' Mancini, 60' Kumbulla, 71' Geferson, 90+3 Mazikou

ESPULSI: -

NOTE: recupero 4'

La cronaca in 5 momenti

15 - ABRAHAAAAAAAMMMM!!! ABRAHAAAAAAMMMM!!! VANTAGGIO DELLA ROMA!!! Perfetto il suggerimento di Karsdorp ben liberato da Mayoral per l'inglese, che deve solo depositare il pallone in rete!! Giallorossi avanti!

34 - MAYORAAAAAAALLLL!! DI TACCOOOOOO!! 2-0 PER LA ROMA!! Stupendo il raddoppio dei giallorossi, dal primo strappo di Bove alla finezza finale dell'attaccante spagnolo sul cross di prima di Vina!

53 - AAAAABRAHAAAAMMM!!! E' GRANDE ROMA A SOFIA, 3-0!!! Azione splendida dei giallorossi avviata da Mayoral, palla per l'inglese che apre per Karsdorp. Bravissimo l'olandese a ripescare l'ex Chelsea in area: stop e tiro fulminante, Busatto battuto!

75 - GOL! GOL DEL CSKA SOFIA! SEGNA CATAKOVIC!! Troppo soft, stavolta, la difesa della Roma che ha concesso troppo spazio a Bai: buono l'inserimento del centrocampista dei bulgari, che serve poi Catakovic bravo a freddare Fuzato.

90+3 - WILDSCHUT!! GOOOOL!! ACCORCIA ANCORA IL CSKA SOFIA!! Grandissimo gol dell'olandese, che stoppa molto bene un suggerimento di Mazikou e batte un Fuzato tutt'altro che irreprensibile!

Il momento social

MVP

Il migliore - ABRAHAM: Sei gol in sei partite non sono mai banali, neanche in Conference League. Mourinho lo ha designato leader di questa Roma, sta a lui raccogliere lo scettro trovando continuità. Quando è in serata è semplicemente devastante.

Il peggiore - GEFERSON: Un miracolo abbia concluso la gara, visto che il fallo su Villar era chiaramente da secondo giallo. Nella pochezza generale dei suoi riesce comunque a distinguersi in negativo: sciagura dal primo all'ultimo minuto.

Mourinho: "Il CSKA vale più del punto che ha in classifica"

