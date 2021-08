José Mourinho torna a parlare alla vigilia della gara di Conference League con il Trabzonspor : "Una gara che sembra piuttosto un playoff di Champions, né noi né loro siamo da Conference. Giocheremo comunque per vincere ogni partita, al di là della competizione".

Al debutto ufficiale sulla panchina giallorossa, Mou aggiunge ai microfoni di Sky Sport: "È vero, è la mia prima con la Roma ma è anche la mia gara ufficiale da tecnico numero 996 o 997. Sono tranquillo, non penso a me, mi concentro piuttosto sulla squadra che merita un inizio positivo. Lo meritano i giocatori che hanno lavorato tanto, lo meritano il direttore sportivo e la proprietà. Nel calcio però non conta quanto meriti un successo ma solo quello che fai sul campo: abbiamo di fronte due gare toste in cui dare il massimo. Dispiace non avere giocatori importanti come Abraham , Smalling o Villar, ma mi fa un piacere tremendo che ci siano cinque ragazzini. Scendiamo in campo con un atteggiamento positivo". I tifosi turchi presenti allo stadio e una preparazione decisamente più avviata del Trabzonspor possono mettere in difficoltà la Roma? "Non voglio scuse, soprattutto prima della gara... E poi, dopo un anno e mezzo con gli stadi vuoti, credo che rivedere i tifosi faccia comunque piacere".

Il saluto di Mourinho ai tifosi della Roma: entusiasmo alle stelle

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (16/08) IERI A 20:05

Il tecnico portoghese si sofferma poi sul mercato giallorosso: "Il nostro focus era molto diverso, non pensavamo di dover comprare un terzino sinistro perché c'era Spinazzola, né un altro attaccante perché c'era Dzeko. Abbiamo dovuto cambiare i nostri piani e non è mai facile. Se ci sono ruoli rimasti scoperti? Certo, la società ha fatto un grande sforzo ma ci sono posizioni in cui la rosa per me non è perfetta. Serve tempo, se adesso non abbiamo potuto lavorarci lo faremo a gennaio, oppure l'estate prossima o quando non sarà così difficile. Il mercato quest'anno non è semplice, per noi come per tutte le altre. Quasi tutte le altre...".

Mourinho: "I giornalisti? Ho cambiato già 3 volte il telefono"

Calciomercato 2020-2021 Florenzi-Milan: c'è l'accordo con la Roma 11/08/2021 A 16:44