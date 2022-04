Unica squadra italiana rimasta in corsa nelle coppe europee, la Roma deve affrontare l'ostacolo Leicester sulla strada che porta alla finale di Tirana. I giallorossi di Mourinho scendono in campo al King Power Stadium contro la formazione inglese allenata da Brendan Rodgers per la semifinale d'andata: calcio d'inizio alle ore 21, arbitra l'incontro lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. La Roma si presenta alla sfida dopo avere eliminato i norvegesi del Bodo/Glimt (1-2 in trasferta all'andata e rotondo 4-0 all'Olimpico al ritorno). Il Leicester, invece, ai quarti di finale ha avuto la meglio sul PSV Eindhoven (0-0 in Inghilterra all'andata e 2-1 in Olanda al ritorno). Il match di ritorno è in programma giovedì prossimo 5 maggio allo stadio Olimpico. La finale della prima edizione di Conference League si disputerà mercoledì 25 maggio alla National Arena di Tirana.