Ero fiducioso anche dopo la partita di Bodo, ho avuto sempre la sensazione di essere superiore. Siamo più forti ed è inaccettabile avere vinto solo la quarta partita". Ai microfoni di Sky José Mourinho commenta così il Giochiamo molto meglio di quello che la gente dice - prosegue lo Special One, alla sua 11esima semifinale in carriera nelle coppe europee -. Non siamo solo una squadra di carattere. Non c'è stata storia, siamo stati più forti". ". Ai microfoni di Sky José Mourinho commenta così il successo per 4-0 all'Olimpico contro il Bodo/Glimt che catapulta la Roma alle semifinali di Conference League dove affronterà il Leicester : "prosegue lo Special One, alla sua 11esima semifinale in carriera nelle coppe europee -.".

Sulla prova di Zaniolo

"Zaniolo fa vendere, si parla troppo di lui del perché gioca o non gioca. Sarebbe meglio per lui e per il calcio italiano che cerca giocatori giovani di qualità se lo lasciassero tranquillo. Siamo riusciti a nascondere il fatto che avrebbe giocato. Sapevamo che sarebbe stato importante per attaccare la profondità e lo ha fatto molto bene. Sarà sicuramente in prima pagina".

Sul pubblico dell'Olimpico

"Fantastica l'empatia con la squadra. Adesso andiamo a Napoli: loro vogliono vincere lo scudetto, noi vogliamo vincere per cercare di finire quinti".

Mou e il ritorno del papelito: "Per Zaniolo c'è un'ossessione"

