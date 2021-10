Roberto Mancini, insieme a Lorenzo Insigne, si è collegato al "Festival dello Sport" di Trento targato Gazzetta. "Contro la Spagna non credo che l'atteggiamento sia stato sbagliato. Abbiamo sempre riconosciuto che la Spagna gioca benissimo tecnicamente, da oltre 20 anni, sono più abituati di noi. Sapevamo avrebbero avuto più possesso palla, ma il primo tempo poteva finire 1-1. Chiaramente l'espulsione ha condizionato il secondo tempo. Undici contro undici sarebbe stata un'altra partita. Nella ripresa poteva finire con una goleada, invece abbiamo concesso poco e siamo riusciti a segnare un gol, sperando di farne un altro. Sarebbe stato molto difficile, è chiaro. Questa partita ci deve dare la forza e la consapevolezza che siamo una grande squadra. Non condivido l'opinione di chi ha detto che non ci abbiamo messo impegno".

Spagna? Undici contro undici sarebbe stata un'altra partita

Su Balotelli

"Ho passato tantissimi anni con lui, ora sono vaccinato (ride, ndr). Non so, Mario ha 31 anni, le porte della Nazionale sono aperte, nessuno è mai stato dimenticato. Se c'è la possibilità valutiamo tutte le situazioni positive per la squadra".

Il Belgio e Gavi

"Domenica è importante perché dobbiamo rimanere nelle prime sette posizione del ranking per la qualificazione al Mondiale, valuteremo le situazioni fisiche. Tante volte avremmo dovuto chiamare calciatori più giovani, ma anche l'Under21 deve qualificarsi nel proprio girone. A malincuore li lasciamo, però anche inserirli nel gruppo aiuta a migliorare. Le partite sono pressappoco negli stessi giorni, ci sarà occasione sicuro".

Francia-Belgio

"Beh, forse in questo momento siamo le migliori quattro d'Europa. Ieri c'erano calciatori che han fatto la storia del calcio negli ultimi dieci anni".

Mancini: "Meglio aver perso questa che all'Europeo"

