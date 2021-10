Fase finale di Nations League: i numero uno del ranking FIFA sfidano i campioni del Mondo in carica nella seconda semifinale dell'edizione 2020/2021 della competizione UEFA fondata nel 2018. Belgio e Francia si sfideranno in gara secca per decretare chi giocherà contro la vincente di Italia-Spagna in finale. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 20.45 di giovedì ottobre all'Allianz Stadium di Torino. L'ultimo precedente tra le due nazionali risale ai Mondiali del 2018 vinti dalla Francia: in quel caso i "galletti" si imposero per 1-0, in semifinale, grazie alla rete di Samuel Umtiti.

Belgio-Francia, probabili formazioni

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Carrasco. All. Martinez

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Theo Hernandez; Pogba, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Mbappé, Benzema. All. Deschamps

Arbitro: -

Belgio-Francia, dove vederla in tv e streaming

Belgio-Francia sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sulle reti Mediaset, e in particolare su Canale 20.

Statistiche

Il bilancio dei precedenti tra le due Nazionali è leggermente a favore del Belgio con 30 vittorie, 19 pareggio e 25 sconfitte. L’ultima sfida tra le due Nazionali risale alla semifinale delle Coppa del Mondo FIFA 2018 in cui la Francia vinse per 1-0 prima di diventare Campione del Mondo.

Nell’elenco del c.t. belga Roberto Martinez presenti i giocatori di punta Lukaku e Hazard insieme all’unico rappresentante italiano Alexis Saelemaekers. Assenti nel Belgio per infortunio gli altri due “italiani” Praet e Mertens.

Il commissario tecnico francese Didier Deschamps punterà invece sulla stella del PSG Mbappé e su altri quattro protagonisti della Serie A: Maignan, Theo Hernandez, Rabiot e Veretout. Non ci sarà invece Kanté, recentemente positivo al covid-19.

