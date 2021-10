Giornata di vigilia per l'Italia. Mercoledì sera la Nazionale di Roberto Mancini affronterà la Spagna nella gara valida per la semifinale della Nations League. Direttamente da San Siro, dove si disputerà la partita, il commissario tecnico ha analizzato il match. "Abbiamo un po' di problemi, ci mancano i due centravanti dell'Europeo. Abbiamo Kean e Raspadori, e poi tanti giocatori offensivi. Vedremo quale sarà la soluzione migliore. Vogliamo sempre vincere, sappiamo che dipenderà da noi".

Dimarco lo feci debuttare io in Serie A, lo conosco benissimo

Luis Enrique ha detto che prima o poi perderete

"Ha ragione, prima o poi capiterà. A noi piacerebbe andare avanti così fino a dicembre 2022, ma sappiamo che non sarà così semplice".

Sulla convocazione di Federico Dimarco

"Dimarco lo feci debuttare io in Serie A, lo conosco benissimo. L'ho convocato perché sono passati un po' di anni e mi faceva piacere vederlo. Gli altri giocatori sono rimasti con l'Under 21 ed è giusto così, hanno due gare importanti".

Sul valore della competizione

"È una competizione importante. È chiaro che arriva dopo un campionato d'Europa e sembra siano due gare così. Prepararla in così poco tempo non è nemmeno semplice, ma sono due gare tra le quattro migliori d'Europa e vogliamo migliorarci, questo è certo".

Chiesa centravanti

"Non so se Federico può fare il centravanti, probabilmente con il tempo potrà anche farlo. Noi abbiamo ruoli precisi, sappiamo dove può giocare meglio. Abbiamo Kean e Raspadori e poi c'è l'eventualità di Insigne, così come di Bernardeschi".

Le sorprese in Serie A

"I ragazzi giovani stanno facendo bene. Tonali per dire, sta facendo un grande campionato, ma ce ne sono anche altri che stanno giocando e sono in Under 21. Già che giochino e possono avere spazio è sicuramente buono, la speranza è che continuino a giocare".

Anche capitan Chiellini in conferenza stampa

"Il ricordo della partita contro la Spagna all'Europeo è ancora impresso nella nostra testa e nel nostro cuore. Abbiamo grande rispetto per loro, dobbiamo gestire meglio le varie fasi della partita. La finale di Kiev nel 2012 mi evoca brutti ricordi, i migliori invece arrivano dalla semifinale dell'Europeo. Ho sempre ammirato Sergio Ramos".

L'Ibra dei difensori?

"Ibra è Ibra, un'entità talmente alta da lasciar stare. Io questa vecchiaia calcistica me la sto godendo, mi diverto e vediamo dove arriverò con tanti ragazzi che mi danno energie".

Sul razzismo

"È inaccettabile. Servono leggi e regole che vengono applicate, questa è la cosa più importante. Mi sono vergognato, come italiano e toscano, anche perché l'Italia per me non è un paese razzista. Qualcosa in più va fatto, altrimenti diamo una brutta immagine di noi stessi".

Mancini: "Italiani felici e storia riscritta, che gioia"

