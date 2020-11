Bosnia-Italia, partita valida per la sesta giornata del gruppo 1 League A di Nations League. La vittoria per 2-0 sulla Polonia, con le reti di Jorginho e Berardi, ha regalato agli azzurri di Mancini il primato nel raggruppamento. La partita di mercoledì si disputerà al Grbavica Stadium di Sarajevo, e sulla panchina siederà ancora Alberigo Evani a causa della positività al Covid-19 del ct Roberto Mancini. Nel match d’andata, andato in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze, venerdì 4 settembre 2020, l'Italia ha pareggiato per 1-1. Reti di Sensi e Dzeko.