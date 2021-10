Estate d’oro per l’Italia, che nello sport ha sbaragliato e ha portato a casa diversi successi e medaglie d’oro. Ma ora gli azzurri di Roberto Mancini, dopo essersi aggiudicati sono pronti a scendere di nuovo in campo per la UEFA Nations League. La fase finale della nuova competizione UEFA per nazionali, giunta alla seconda edizione, si gioca dal 6 al 10 ottobre 2021 a Milano e Torino. , che nello sport ha sbaragliato e ha portato a casa diversi successi e medaglie d’oro., dopo essersi aggiudicati il titolo di Campioni d’Europa

Nations League, i convocati

Belgio

Portieri : Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge)

: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge) Difensori : Toby Alderweireld (Al-Duhail), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Timothy Castagne (Leicester), Jason Denayer (Lyon), Thomas Meunier (Dortmund), Jan Vertonghen (Benfica)

: Toby Alderweireld (Al-Duhail), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Timothy Castagne (Leicester), Jason Denayer (Lyon), Thomas Meunier (Dortmund), Jan Vertonghen (Benfica) Centrocampisti : Kevin De Bruyne (Man. City), Leander Dendoncker (Wolves), Thorgan Hazard (Dortmund), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Dortmund)

: Kevin De Bruyne (Man. City), Leander Dendoncker (Wolves), Thorgan Hazard (Dortmund), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Dortmund) Attaccanti: Michy Batshuayi (Beşiktaş), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Charles De Ketelaere (Club Brugge), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Chelsea), Dodi Lukebakio (Wolfsburg), Leandro Trossard (Brighton)

Francia

Portieri : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan), Benoît Costil (Bordeaux).

: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan), Benoît Costil (Bordeaux). Difensori : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (OL), Lucas Hernandez (Bayern Monaco), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Séville FC), Benjamin Pavard (Bayern Monaco), Dayot Upamecano (Bayern Monaco), Raphaël Varane (Manchester United).

: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (OL), Lucas Hernandez (Bayern Monaco), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Séville FC), Benjamin Pavard (Bayern Monaco), Dayot Upamecano (Bayern Monaco), Raphaël Varane (Manchester United). Centrocampisti : Mattéo Guendouzi (OM), Theo Hernandez (AC Milan), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Jordan Veretout (AS Roma).

: Mattéo Guendouzi (OM), Theo Hernandez (AC Milan), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Jordan Veretout (AS Roma). Attaccanti: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (PSG).

Italia

Portieri : Gianluigi Donnarumma (PSG), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

: Gianluigi Donnarumma (PSG), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa); Difensori : Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Olympique Lione), Rafael Tolói (Atalanta);

: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Olympique Lione), Rafael Tolói (Atalanta); Centrocampisti : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (PSG);

: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (PSG); Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Spagna

Portieri : David de Gea (Manchester United), Robert Sánchez (Brighton), Unai Simón (Athletic)

: David de Gea (Manchester United), Robert Sánchez (Brighton), Unai Simón (Athletic) Difensori : Marcos Alonso (Chelsea), César Azpilicueta (Chelsea), Eric García (Barcelona), Aymeric Laporte (Man. City), Iñigo Martínez (Athletic), Pedro Porro (Sporting CP), Sergio Reguilón (Tottenham), Pau Torres (Villarreal)

: Marcos Alonso (Chelsea), César Azpilicueta (Chelsea), Eric García (Barcelona), Aymeric Laporte (Man. City), Iñigo Martínez (Athletic), Pedro Porro (Sporting CP), Sergio Reguilón (Tottenham), Pau Torres (Villarreal) Centrocampisti : Sergio Busquets (Barcelona), Pablo Fornals (West Ham), Gavi (Barcelona), Koke (Atlético), Marcos Llorente (Atlético), Mikel Merino (Real Sociedad), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City) 

: Sergio Busquets (Barcelona), Pablo Fornals (West Ham), Gavi (Barcelona), Koke (Atlético), Marcos Llorente (Atlético), Mikel Merino (Real Sociedad), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City)  Attaccanti: Yeremi Pino (Villarreal), Pablo Sarabia (Sporting CP), Ferran Torres (Man. City)

Nations League, calendario e orari

Semifinali (6 e 7 ottobre)

Mercoledì 6 ottobre: Italia - Spagna (San Siro, Milano, 20:45 CET)

Giovedì 7 ottobre: Belgio - Francia (Juventus Stadium, Torino, 20:45 CET)

Finale terzo posto (Juventus Stadium, 10 ottobre, 15:00 CET)

Perdente semifinale 1 - Perdente semifinale 2

Finale (San Siro, 10 ottobre, 20:45 CET)

Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2

Nations League, dove vederla in tv e in Live Streaming

La semifinale tra Italia e Spagna verrà trasmessa in chiaro dalla RAI, ma chi vuole potrà seguire in streaming sulla piattaforma Rai Play.

Nations League, gli stadi

Le quattro gare della fase finale si disputeranno in due degli stadi più famosi d'Italia, il Giuseppe Meazza di Milano e lo Juventus Stadium di Torino. Tre federazioni del Gruppo A1 avevano manifestato interesse a ospitare il torneo: Italia, Olanda e Polonia. La vincitrice del girone (Italia) è stata confermata come organizzatrice durante la riunione del Comitato Esecutivo UEFA del 3 dicembre.

Nations League, il format

Le vincitrici delle semifinali vanno in finale, mentre le squadre sconfitte si affrontano nella finale per il terzo posto. Nelle semifinali e in finale, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procede ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Nella finale per il terzo posto non sono previsti i supplementari. In caso di parità dopo i tempi regolamentari, si procede direttamente ai calci di rigore.

