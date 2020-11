In tempi di Covid-19 non si può mai sapere di quanti giocatori si può avere bisogno e così per premurarsi, il ct Roberto Mancini (in isolamento domiciliare dopo essere risultato negli scorsi giorni positivo al Covid-19) ha deciso di varare una lista extra-large per il trittico di impegni che vedrà la Nazionale giocarsela contro Estonia (amichevole), Polonia e Bosnia (Nations League) nelle prossime due settimane.

41 convocati: prima volta per Calabria e Pessina

Come sottolineato dalla nota dalla federazione, i giocatori di Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Roma e Sassuolo sono in isolamento fiduciario a causa di alcuni compagni positivi al coronavirus: Donnarumma, Meret, Bonucci, Florenzi, Jorginho, Chiesa, Insigne e Kean sono invece autorizzati a raggiungere il ritiro di Coverciamo entro la serata di martedì 10 novembre. Per tutti gli altri invece l’appuntamento è fissato per domenica sera a Coverciano. Il primo impegno è in programma a Firenze contro l'Estonia, poi gli azzurri si trasferiranno a Reggio Emilia il 14 per il match con la Polonia ed infine il 17 ci sarà la partenza per Sarajevo, dove gli azzurri sfideranno la Bosnia con l’obiettivo di riappropriarsi del primato nel girone di Nations League.

Nel lungo elenco di convocati spicca fra le novità più interessanti la prima chiamata per il milanista Davide Calabria, autore di un ottimo inizio di stagione con il Milan, e per il giovane centrocampista atalantino Matteo Pessina. Si rivedono nel gruppo anche Pietro Pellegri (Monaco), Roberto Soriano (Bologna), Roberto Gagliardini (Inter), Mimmo Criscito e Luca Pellegrini (Genoa). Tra i convocati di Mancini anche Ciro Immobile, non convocato da Inzaghi per il match contro la Juventus ed in isolamento domiciliare poiché al centro di una querelle sui tamponi che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni.

I convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Domenico Criscito (Genoa), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham), Luca Pellegrini (Genoa), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma),

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Roberto Soriano (Bologna), Sandro Tonali (Milan)

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus)**, Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Paris Saint Germain), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Pietro Pellegri (Monaco)

