Anche per la Nazionale italiana è tornato il momento di scendere nuovamente in campo: le sfide di Nations League contro Bosnia ed Olanda sono ormai alle porte, e per il CT Mancini, allora, è arrivato il momento di scegliere chi farà parte delle prossime spedizioni azzurre. La lista dei 37 è stata diramata, tra piacevoli ritorni – come quelli di Kean e Florenzi - e storiche prime volte, quelle dei neroverdi Locatelli e Ciccio Caputo e del giovane difensore dell’Inter Alessandro Bastoni.