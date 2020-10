Il doppio sigillo dell'attaccante di Antonio Conte (azione di potenza e botta nell'angolino e rigore guadagnato e trasformato) permette al Belgio di battere l'Islanda 2-1 e di salire al primo posto del Gruppo 2 della Lega A a, +2 dalla Danimarca, vincente 1-0 a Wembley contro l'Inghilterra grazie al rigore segnato da Christian Eriksen (terzo gol in una settimana) dopo che la squadra di Southgate era rimasta in 10 per la doppia ammonizione (ingenua) di Maguire al 32'.

Per quanto riguarda la sponda rossonera del Naviglio serata da incorniciare per Hakan Calhanoglu , autore di un assist e un gol nella rimonta della Turchia contra la Serbia di Milinkovic-Savic: 2-2 il risultato finale ad Istanbul . Le due squadre rimangono distanti dalla Russia e dall'Ungheria nel Gruppo 3 della Lega B.

Un Hamsik d'annata (autore di un calcio di punizione da manuale) non basta alla Slovacchia per battere Israele: finisce 2-3. Pur senza CR7 il Portogallo vola: 3-0 sulla Svezia di Kulusevski ed Ekdal con doppietta di Diogo Jota. Mentre la doppietta di Lewandowski e il gol del torinista Linetty per la Polonia stendono la Bosnia. Polacchi primi nel Gruppo 1 della Lega A, a + 1 dall'Italia e a + 2 dall'Olanda che questa sera non sono andate oltre l'1-1 a Bergamo.