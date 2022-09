Ciro Immobile salterà anche Ungheria-Italia , match valido per l'ultima giornata del Girone 3 della Lega A di Nations League in programma lunedì alle 20.45 alla Puskas Arena di Budapest . L'attaccante della Lazio, che aveva dato forfait anche per la sfida di venerdì sera a San Siro contro l'Inghilterra , è alle prese con un problema al bicipite femorale della coscia destra. Nella mattinata di domenica si è sottoposto a una risonanza magnetica al termine della quale si è deciso di non rischiarlo: Immobile tornerà a casa per recuperare pienamente dall'infortunio.

Secondo la Gazzetta dello Sport, tuttavia, intorno alle condizioni di Immobile ci sarebbe un giallo. Lo staff della Nazionale, infatti, avrebbe dichiarato Immobile arruolabile per Budapest, ma a bloccarlo in vista della sfida contro l'Ungheria sarebbe stato il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che ha fatto di tutto per non farlo partire.

