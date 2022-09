Ungheria-Italia è una sfida decisiva per la UEFA Nations League. Le Nazionali allenate da Rossi e Mancini , entrambe non qualificate ai Mondiali in Qatar , sperano nel passaggio alla fase finale di questa competizione. Ma c’è solo un pass, e pure la Germania è fortemente interessata ad esso. I magiari sono la sorpresa del Gruppo 3 abitato dalle tre grandi (Germania, Inghilterra, Italia). Con due vittorie ai danni dell’Inghilterra e il pareggio contro la Germania hanno raccolto in maniera inaspettata 7 punti. Gli azzurri in mezzo a tante sperimentazioni sono riusciti comunque a disputare buone partite, eccetto il tracollo in casa della Germania. La migliore prestazione c'è stata proprio nel match d'andata contro l’Ungheria all’Orogel Stadium di Cesena. Un primo tempo ottimo in cui sono arrivati i gol di Barella e Pellegrini, finale macchiato dall’autorete di Mancini, che fino a quel momento era stato autore di una prova convincente.