Continua l'avventura dell'in Nations League e, dopo aver pareggiato con l'Inghilterra , la Nazionale difa visita alla Germania per la quarta giornata del Gruppo 3 di Lega A. Gli azzurri vogliono mantenere l'imbattibilità e la testa del girone, ma trovano sulla loro strada un osso duro per una grandissima classica del calcio internazionale. Come preannunciato, il nostro CT cambia diversi interpreti e lancia il tridente Politano-Gnonto-Raspadori. Calabria e Spinazzola terzini, in mezzo al campo c'è Cristante con Frattesi e Locatelli. Kimmich gioca a centrocampo con Gundogan, mentre in attacco c'è Werner.