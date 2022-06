Germania-Italia, basterebbero solo queste due parole per rievocare nella mente di milioni di tifosi dolci ricordi. In questo caso il retrogusto è parecchio amaro perché, se i nostri avversari giocheranno anche con l'obiettivo di prepararsi al meglio al L'incontro è in programma martedì 14 giugno alle ore 20.45 al Borussia Park di Moenchengladbach. L''andata a Bologna finì 1-1 con le reti di Lorenzo Pellegrini e Kimmich. , basterebbero solo queste due parole per rievocare nella mente di milioni di tifosi dolci ricordi. In questo caso il retrogusto è parecchio amaro perché, se i nostri avversari giocheranno anche con l'obiettivo di prepararsi al meglio al Mondiale in Qatar , la Nazionale ha il solo (ma non meno importante) scopo di riaprire un ciclo, vista la linea verde che si è scelta.L''andata a Bologna finì 1-1 con le reti di Lorenzo Pellegrini e Kimmich.

PROBABILI FORMAZIONI

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Kehrer, Sule, Henrichs; Hofmann, Goretzka, Kimmich, Raum; Havertz, Muller; Werner. Ct. Flick

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Gatti, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Pessina. Ct. Mancini

STATISTICHE

Il primo incontro tra Italia-Germania è datato 1 gennaio 1923 e si concluse 3-1 per gli Azzurri davanti a 25mila spettatori. L'ultimo incontro, tolta la gara di Nations League di circa dieci giorni fa, risale al 15 novembre 2016 dove la gara terminò in pareggio.

Ai Mondiali di Messico '70 Italia e Germania diedero vita alla Partita del secolo. A spuntarla, davanti a oltre 100mila spettatori, furono gli azzurri con un 4-3 che segnò la storia.

In gare valevoli per manifestazioni ufficiali, l'Italia non ha mai perso nei tempi regolamentari in 10 incontri: il bilancio è di 4 vittorie e 6 pareggi.

Le uniche vittorie della Germania sono in amichevole. Il primo successo dei tedeschi è datato 28 aprile 1929, Italia-Germania 1-2.

L'ultima affermazione azzurra risale all'Europeo 2012 quando Balotelli fece una doppietta portando l'Italia in finale, poi persa contro la Spagna.

DOVE VEDERLA IN TV

Italia-Germania sarà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai, su Rai 1. Inoltre, la partita sarà visibile anche in diretta streaming gratis su Rai Play, o accedendo al sito oppure scaricando l'app su computer, tablet o smartphone. Eurosport vi offrirà la diretta scritta della partita.

