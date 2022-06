regalano all’Italia la testa solitaria del gruppo 3 di Nations League. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera finisce 1-1. Match ad alta tensione fuori dallo stadio per alcuni incidenti nel pre-gara che hanno portato all’arresto di otto ultras inglesi - accusati di rissa, resistenza e offesa a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico - ma soprattutto ad elevata intensità in campo. Tedeschi ancora una volta fermati da un pareggio e Inghilterra ancora bloccata in fondo alla classifica del raggruppamento prima di affrontare sabato 11 giugno a Wolverhampton gli azzurri, che intanto hanno trovato la Germania e Inghilterra. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera finisce 1-1. Match ad alta tensione fuori dallo stadio per alcuni incidenti nel pre-gara che hanno portato all’arresto di otto ultras inglesi - accusati di rissa, resistenza e offesa a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico - ma soprattutto ad elevata intensità in campo. Tedeschi ancora una volta fermati da un pareggio e Inghilterra ancora bloccata in fondo alla classifica del raggruppamento prima di affrontare sabato 11 giugno a Wolverhampton gli azzurri, che intanto hanno trovato la vittoria contro l'Ungheria

A portare in vantaggio la Germania al 50’ Hofmann, centrocampista del Borussia M’gladbach a cui era stato annullato un gol nel primo tempo per fuorigioco. Quei primi 45 minuti in cui ha fatto notizia principalmente il tempo di recupero assegnato dal quarto uomo (addirittura otto minuti) per le numerose interruzioni dovute a vari problemi fisici dei giocatori: ad averne la peggio Kalvin Phillips, costretto a lasciare il terreno di gioco dopo neanche un quarto d’ora dal fischio d’inizio. Prima di Hofmann ci prova Saka a sbloccarla nei minuti di recupero antecedenti l’intervallo, ma Neuer e qualche centimetro di troppo salvano i padroni di casa. Dopo il gol subito, gli inglesi tentano l’assalto finale: le occasioni più nitide arrivano da Harry Kane (uscita miracolosa di Neuer) e Sterling. Ma a pochi minuti dal novantesimo ecco l’episodio decisivo: il numero 9 dell’Inghilterra finisce a terra in area dopo un lieve contrasto con Schlotterbeck, l’arbitro rivede tutto al VAR e assegna il calcio di rigore realizzato dallo stesso Kane, che raggiunge quota 50 gol con la maglia della nazionale.

Ad

Premier League La parata del secolo: quando Gordon Banks disse di "no" a Pelé 8 ORE FA

Il tabellino

GERMANIA-INGHILTERRA 1-1 (primo tempo: 0-0)

Germania (3-4-2-1): Neuer; Klostermann, Rudiger, Schlotterbeck; Hofmann (65' Gnabry), Kimmich, Gundogan (83' Sané), Raum; Muller (75' Goretzka), Musiala (65' Werner); Havertz. Allenatore: Flick.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Walker, Maguire, Stones; Phillips (14' Bellingham), Rice; Saka (80' Bowen), Mount (72' Grealish), Sterling; Kane. Allenatore: Southgate.

Gol: Hofmann 50’ (G), rig. Kane 88’ (I)

Assist: Kimmich (G, 1-0)

Ammoniti: Schlotterbeck (G)

Espulsi: -

Note: minuti di recupero (primo tempo: 8', secondo tempo: 4')

Joshua Kimmich e Jonas Hofmann sono stati gli artefici del gol dell'1-0 della Germania Credit Foto Getty Images

I risultati degli altri match di Nations League

Gli unici incontri di rilievo della serata di Nations League riguardano il girone che vede l' Italia davanti a tutte le altre con quattro punti grazie al tandem Barella-Pellegrini di Cesena. Al comando con quattro punti nel terzo raggruppamento della Lega B invece troviamo due nazionali, Finlandia e Bosnia, entrambe vincenti rispettivamente contro Montenegro (doppietta di Pohjanpalo, prossimo al Bayer Leverkusen) e Romania (decisivo Prevljak in un match posticipato di una ventina di minuti per le condizioni meteo). A Vilnius dilaga la Turchia, ma Chalanoglu gioca solo un tempo e rimedia un giallo.

LEGA A GRUPPO 3:

Italia-Ungheria 2-1 (Barella 30' (I), Pellegrini 45' (I), aut. Mancini 61 (U))

CLASSIFICA: Italia 4, Ungheria 3, Germania 2, Inghilterra 1.

Adam Lang e Lorenzo Pellegrini durante Italia-Ungheria - Nations League 2022-23 Credit Foto Getty Images

LEGA B GRUPPO 3:

Finlandia-Montenegro 2-0 (Pohjanpalo 31' e 38')

Bosnia-Romania 1-0 (Prevljak 68')

LEGA C GRUPPO 1:

Isole Faroe-Lussemburgo 0-1 (rig. Rodrigues 74')

Lituania-Turchia 0-6 (Sinik 2' e 14', rig. Dursun 56', Dursun 81', Akgün 89', Dervisoglu 90')

Marko Podoliak, il talento ucraino fuggito in Inghilterra

UEFA Nations League Italia-Ungheria: probabili formazioni e statistiche 05/06/2022 A 09:07