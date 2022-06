Roberto Mancini: A Mönchengladbach non c'è storia: Germania batte Italia 5-2 . Segnano Kimmich e Gündogan nel primo tempo, mentre Müller e Werner (doppietta) completano la goleada nella ripresa. Nel finale la mezza gioia di Gnonto, che diventa il marcatore più giovane della storia azzurra, e di Bastoni. Ecco le parole del c.t. della Nazionale,

"E' un peccato chiudere così, loro sono forti e lo sapevamo ma abbiamo concesso troppo e li abbiamo lasciati giocare... Dispiace chiudere così ma il gruppo di Nations League è ancora tutto aperto. Ci sono stati degli errori, non abbiamo difeso come squadra e poi quando ti esponi ai contropiedi rischi. Abbiamo intrapreso una strada in cui ci sono anche difficoltà. Questo è un percorso dove faremo cose buone e meno buone, il gruppo è aperto e ci dispiace perdere così. Hanno esordito altri due giocatori... Loro sono stati più bravi e hanno meritato di vincere".

Ad

Le parole di Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale

UEFA Nations League Italia demolita, la Germania domina e stravince: 5-2 3 ORE FA

"Siamo arrabbiati. Non ci sono scuse. Bisogna ripartire guardarci in faccia e dimostrare che non siamo questi: Stasera non ci sono scuse. Ci è mancato tutto stasera. Scuse non ce ne sono. Anche un po' di stanchezza con cinque gare in 20 giorni a fine campionato e non è facile ma non vogliamo trovare scuse. Ci dispiace per i tifosi, per quello che hanno visto. Qualche occasione l'abbiamo avuta ma non va bene. Adesso analizzeremo tutto e insieme ripartiremo. L'errore sul gol? Assolutamente. Sul 4-0 potevo capire la situazione e buttarla via. Dopo gli errori si cresce e adesso bisogna solo guardarci in faccia, riposare e ritornare molto più forti. Non è la prima volta che commetto un errore? Quando è capitato? Col Real Madrid che c'era fallo? Se vogliamo fare polemiche su queste cose facciamole. Io faccio un discorso di squadra. Se vuoi dare la colpa a me, sono il capitano, mi prendo le mie responsabilità. Dagli errori si impara. Penso che volete fare ancora questione sugli errori".

Mancini: "Balotelli? Io voglio vincere il Mondiale 2026"

UEFA Nations League Germania-Italia, ufficiali: Politano-Raspadori-Gnonto in attacco 3 ORE FA